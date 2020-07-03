Пандемия коронавируса COVID-19 продолжается, и это по-прежнему главная мировая новость. Число зараженных в мире превысило 10 миллионов человек, более полумиллиона погибли. К сожалению, эта беда не обошла стороной Азербайджан. В нашей стране каждый день выявляется более 500 заболевших, их по-прежнему больше, чем выздоравливающих. Именно в связи с опасным ростом числа зараженных в нашей стране вновь введен особый карантинный режим, решением Оперативного штаба его действие продлено до 20 июля, расширена география ограничений.

Это, конечно, меры, болезненные для всех. Будем реалистами: подобные ограничения больно бьют по экономике, не позволяя ей восстановиться после первых ударов пандемии, ставят «на паузу» целые ее сектора. Они в самом прямом смысле дорого обходятся государству. Напомним: в Азербайджане на меры социальной поддержки тех, чья сфера деятельности попала под карантинные запреты, выделено 3 с половиной миллиарда манат. И для любого государства, для любого правительства это априори очень непростое решение — «запереть» граждан в домах и квартирах, жестко ограничить их социальную и экономическую активность, «заморозить» многие сферы экономики… Да и граждане Азербайджана, которые уже с конца февраля живут в условиях карантина, даже те, на чьей работе и чьих зарплатах карантинные ограничения отразились не очень, просто устали. Устали от социальной изоляции, от жестких ограничений, от множества «нельзя», от того, что приходится ломать весь уклад жизни и отказываться от многих привычных радостей.

И можно, наверное, отказаться от карантина, не вводить никаких ограничительных мер, спасать экономику. Только вот дело в цене вопроса. Которая уже будет измеряться не манатами, даже с шестью и девятью нулями, а жизнями людей.

Этот выбор с самого начала пандемии коронавируса пришлось делать многим странам. Где-то вводили карантинные меры при первых же признаках «инфекционной угрозы». Где-то — тянули с карантином до последнего, и сегодня жители многих городов той же Италии, Испании и Франции уже подают в суд на собственные власти: почему не ввели вовремя карантин? Почему позволили, чтобы люди заражались и умирали? Инициировано расследование в Швеции: не слишком ли дорого обошелся стране ее «особый путь»?

Азербайджан с самого начала выбрал для себя ориентиры и приоритеты. Еще в конце апреля, в ходе видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Решение о введении ограничительных мер далось нелегко. Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесен большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант – защита жизни и здоровья людей, а второй – приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей». В переводе: в Азербайджане решили спасать жизнь и здоровье граждан, а не экономические проценты роста.

Возможно, уже потом, когда «коронавирусная эпопея» наконец-то уйдет в прошлое, будут названы и имена ее героев. И это будут не только врачи, которые спасали жизни наших граждан, не только полицейские, которые следили все это время за порядком на улицах. В этой истории «красной строкой» должен быть отмечен героизм особого рода — политическая воля руководства страны, готовность принимать тяжелые и непростые решения, не ждать аплодисментов, не идти на поводу у популизма, но ставить во главу угла жизнь и здоровье граждан. И платить за него во всех смыслах дорогую цену.

Сегодня этот выбор вновь на повестке дня. Вряд ли есть необходимость подробно объяснять, что коронавирус — это одна на всех опасность, но у каждой страны, затронутой эпидемией, своя специфика. Она продиктована не только «запасом прочности» системы здравоохранения, но и множеством особенностей: плотностью и «мобильностью» населения, долей в его населении молодых и пожилых, ситуацией в соседних странах, наконец, особенностями менталитета и культуры. Своя специфика и своя динамика у Дании и Бельгии, у Китая и США, у России и Саудовской Аравии, у Турции и Австралии. Тем не менее, при всех различиях, с необходимостью повторного ужесточения карантинных мер сталкиваются сегодня в Китае, Германии, Израиле, Казахстане…Во многих государствах, где карантинные меры начали ослаблять, вновь фиксируют рост числа новых заражений.

Азербайджан, по мнению многих экспертов, к пику «своей» эпидемии коронавируса подошел именно сейчас. К сожалению, число зараженных COVID-19 вновь растет. Но, к счастью, у руководства нашей страны есть решимость и политическая воля вновь брать на себя ответственность, принимать непростые решения и спасать жизнь и здоровье граждан. Руководство, власти Азербайджана, делали и делают все, что в их силах, и даже сверх того. Наша страна закупает современное медицинское оборудование, разворачивает модульные клиники, налаживает производство масок и средств защиты… Но ко всему этому еще необходимо «приложить» ответственность каждого из нас. Ведь пандемия — это априори «форс-мажор» и чрезвычайная ситуация. И свои требования она предъявляет не только к госчиновникам, не только к врачам и полицейским. Своя доля и мера ответственности лежит на каждом из нас. Где не на последнем месте — понимание, что карантинные меры вводятся не для того, чтобы ограничить нашу с вами свободу. У них другая цель — максимально ограничить «свободу вируса», не позволять ему заражать нас и наших близких. Смысл карантина как раз в том и состоит, чтобы «разорвать» эпидемические «цепочки» и не дать им превратиться в «веера». А значит, сегодня, в это непростое время, необходимо просто задуматься и понять, для чего все делается, в чем суть и в чем смысл. И даже если трудно — просто вытерпеть. Помочь и поддержать тех, кто рядом. И самое главное, проявить ответственность. Отдавать себе отчет, насколько это важно — медицинская маска в закрытом помещении и в транспорте, регулярное мытье рук и социальная дистанция. И что ни один чиновник, ни один правительственный орган не сделают этого за нас. Не наденут маску. Не вымоют руки. Не растащат за шиворот очередь к кассе супермаркета на необходимую социальную дистанцию. Это все мы должны сделать сами. Просто потому, что мы взрослые, разумные и ответственные граждане, которым небезразлична судьба собственной страны и жизнь и здоровье наших близких.

И еще потому, что всем нам хочется, чтобы «коронавирусная эпопея» поскорее закончилась.

Экспертная группа Minval.az

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