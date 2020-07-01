2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 23-24 градуса тепла.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az