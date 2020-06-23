Несмотря на попытки сдерживания пандемии в разных странах, количество заболевших, тем не менее, неуклонно растет и многие страны вновь ужесточают ограничительные меры. В Азербайджане уже несколько дней число заболевших COVID-19, согласно статистике, превышает 400 человек.

Сотрудник Minval.az поговорил с известным профессором, доктором медицинских наук Адилем Гейбуллой о пандемии, который расставил все точки над i.

— Наша публика, к сожалению, до сих пор не верит в серьезность ситуации и продолжает злостно игнорировать все распоряжения Оперштаба, связанные с карантинными мерами. Скажите, что вы об этом думаете?

— Сегодняшняя ситуация с повышением уровня заболевания и, соответственно, смертности от заболевания связана, прежде всего, с тем, что когда в стране снимали жесткий карантин, надо было подумать о том, что за всем этим последует, и принять обязательные правила, согласно которым жизнь будет постепенно возвращаться в прежнее русло. Должен был быть создан регламент, специальные указания и правила работы для каждого торгового объекта, получившего разрешение на работу. И эти объекты обязаны были соблюдать санитарные условия: персонал, равно как и посетители, должен быть в масках, установить на входе в объект приспособление с дезинфицирующим раствором, разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции внутри, надо было вести учет количества людей, находящихся внутри помещения, и соответственно – вести строжайший контроль за исполнением всех предписаний. Но контроля, к сожалению, не было.

Еще одна ошибка – отсутствие грамотной пропаганды среди населения в связи со смягчением карантинного режима. Нужно было доходчиво разъяснить людям их права и обязанности (последнее – наиболее важно в момент эпидемии): соблюдение социальной дистанции расстоянием не менее полутора метров, ношение масок, отказ от сборищ в одном месте больше чем по 2-3 человека. И если граждане будут нарушать эти правила, то они будут строго наказаны. Но работа с населением была проведена поверхностно, контроль был слабым, всюду пробки, в транспорте люди элементарно не соблюдают никаких мер осторожности, снимают маски (а то и вовсе заходят без них), на улицах собираются толпы людей, дышащие друг другу в лица, здороваются за руки, обнимаются, целуются… Ужас! Все это недопустимо. И потом мы еще удивляемся, что растет количество заболевших? Люди не понимают главного: мы должны сегодня жить с учетом пандемии, новых правил, и понять, наконец, что жизнь уже не может быть прежней. В ней должны присутствовать новые ценности, возможно, не связанные с нашими повседневными привычками, но помогающие нам не только не заболеть, но и выжить. Ведь соблюдение правил карантинного режима намного эффективнее, чем сам факт карантина!

Отмечу, что недавние локдауны на выходных и нынешний строгий карантин в крупных городах и районах абсолютно не соответствуют карантинным правилам на самом деле. Как я уже отметил выше, на дорогах пробки, люди ходят без масок, скопляются во дворах… Проверка СМС? Но это на центральных улицах. А если зайти во дворы тех же самых наиболее зараженных районов – Хатаинского, Ясамальского – мы можем наблюдать картину маслом: жизнь по-прежнему бьет ковидным ключом, дети играют друг с другом, мамаши сидят чуть ли ни в обнимку, старики играют в нарды во дворе. Как это понимать?

Кроме того, многие не верят в коронавирус, относятся к заболеванию несерьезно, хотя на самом деле это не странно: следует отметить, что у нас в стране люди не имеют привычки обращаться к врачу, если возникли проблемы с заболеваниями органов дыхания (грипп, ангина, бронхиты). Отсидятся максимум дома – и то не факт! – собьют температуру, попьют чаю с медом и вперед, оставаясь при этом носителями заболевания, передающегося воздушно-капельным путем.

— Правительство говорит, что ситуация более чем серьезная, по словам главного инфекциониста, может возникнуть проблема нехватки мест в больницах. Создается впечатление, что нас вот-вот накроет «вторая волна». Скажите, насколько правильно забирать в больницы всех заболевших ковидом? Ведь вирус имеет несколько фаз, и необязательно тяжелых. Вакцины пока нет, но и нагнетать ситуацию с размещением в больницах всех заболевших без разбора тяжести или легкости заболевания тоже, наверное, неправильно. В результате люди боятся кашлянуть или чихнуть, боятся вызывать «Скорую», боятся попасть в ковидные корпуса.

— Дело в том, что это тоже ошибка, неправильные последствия не до конца продуманной пропаганды. Ведь что такое коронавирус? Он существует очень много лет. Мы уже много лет живем с сезонными простудными заболеваниями, мутирующими, причем. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом, и еще за несколько лет до сегодняшней эпидемии. В 1965 году коронавирус мутировал, поменяв ареал обитания – с животного на человека. После этого в истории коронавируса появилось два серьезных штамма – SARS и MERS. COVID – тоже SARS-2, он вызывает атипичную пневмонию. Нужно было объяснить детально населению, что COVID – простудное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Единственный источник передачи ковида – это человек, и единственный источник передачи заболевания – дыхательная аэрозоль, выделяемая больным человеком при чихании, кашле, разговоре. Потому и был поднят вопрос важности ношения масок и соблюдения дистанции. ВОЗ утверждает, что маски должны носить только заболевшие, и на самом деле так и должно быть, но у нас культура ношения масок во время заболевания ОРЗ или ОРВ напрочь отсутствует, а потому сегодня мы все в группе риска. И маски носить нужно всем без исключения. И если граждане нашей страны не понимают, почему Азербайджан может накрыть «синдром Италии», то им следует тщательно подумать, прежде чем обниматься, целоваться и здороваться за руки в ковидное время. Нужно максимально ограничить физические контакты при встречах.

Возвращаясь к теме больниц, я хочу отметить ряд ошибок, допущенных у нас: во-первых, под лечение ковидных больных выделили корпуса медицинского университета. Нужно было выделить две государственные клиники, оборудованные и оснащенные на случай форс-мажора, с большим количеством коек и максимальным наличием медперсонала, к примеру, больницу «Семашко», и еще несколько аналогичных государственных клиник. И размещать в больницах нужно было только тяжелых больных, а не всех подряд. Ковид имеет четыре формы заболевания. Первую и даже вторую форму заболевания можно лечить в домашних условиях. И участковые врачи, обслуживающие участки, могли бы несколько раз в неделю навещать такого больного — в спецкостюме, и помогать ему в лечении. В поликлиниках должно быть специальное оборудование. Кроме того, мы живем в эпоху новых технологий, и потому дистанционная консультация врача посредством Скайпа или Вотсап тоже актуальна.

Нужно было проинструктировать врачей поликлиник, выделить медикаменты. Я думаю, что в этом случае мы смогли бы справиться с ростом заболевания и достигнуть большего успеха.

— Кстати, о лекарствах: говорят, что одним из первых поддерживающих средств при заболевании коронавирусом является «Арбидол». Не так давно близкий человек сильно температурил и кашлял, мы обзвонили больше 20-ти аптек, но нигде этого препарата не было. Скажите, это искусственно созданный дефицит или…? Ведь если лекарство действенно, но его нет в аптеках, это может вызвать панику, но и будет на руку спекулянтам, орудующим в фармакологической сфере.

— У ВОЗ существует список препаратов, апробированных и внедряемых при лечении ковида. Список этот составлен авторитетнейшими представителями фармакологии и здравоохранения, медицинскими светилами с мировыми именами. И «Арбидола» в этом списке нет, уверяю вас.

Кроме того, лекарства от ковида не существует, пока во всяком случае. А потому врачами принимаются меры по улучшению состояния больных. В меру помощи входят расширение сосудов, разжижжение крови, так как зачастую заболевшие ковидом умирают от тромбозов. Кроме того, ковид поражает хроников – об этом не следует забывать. Во время ковида люди умирают также от атипичной пневмонии и так называемого синдрома «иммунной (статиновой) боли»: происходит парадоксальная реакция иммунной системы, требующей срочного, немедленного подавления со стороны. В таких случая применяют иммуносупрессоры. При первичных стадиях ковида применяют ремдесивир – в течение пяти дней. А насчет дефицита скажу так: препарат дексаметазон в наших аптеках тоже исчез (о нем тоже ходили легенды как о панацее против ковида). И если завтра распустят слух о том, что мятные печенья тоже помогают в лечении ковида, их тоже не будет ни в одном магазине. Люди словно идут по следам сплетен вместо того, чтобы серьезно задуматься о том, что именно гигиена, отказ от физического контакта друг с другом и соблюдение правил социальной дистанции являются самой мощной профилактикой от коронавируса. Им легче поверить в то, что посредством 5G в каждого из нас воткнут чип, нежели поверить в пользу мытья рук и профилактики собственного дома.

Немалую роль во всем этом невежестве играет недоверие населения к Оперштабу и врачам, потому сегодня весьма сложно корригировать сложившуюся ситуацию.

— Человечество замерло в ожидании вакцины, вся надежда на нее. Скажите, будет ли она панацеей, спасемся ли мы от этого свирепого заболевания?

— Вакцина – это иллюзия. Почему? Потому что предыдущие формы коронавируса – SARS и MERS, существовали в течение 6-7-ми месяцев. А это шествие именно этой формы штамма – COVID-19, как я прогнозирую, будет продолжаться не менее 9 месяцев, не больше, потому что вирусы – это цикличная форма жизни (некоторые сильнее, некоторые слабее), они размножаются не путем деления, а путем создания своей копии, репликации. А во время репликации под воздействием температуры вирус подвергается структурным, морфологическим изменениям. Морфология эта сказывается на функциональности вируса, и этот процесс уже называется мутацией. Именно от него зависит, насколько вирус будет агрессивным или же наоборот. Вирус постепенно теряет свою агрессию и выходит из строя. Кроме того, что мы можем знать о вакцине, о ее создании, о ее действии в конце концов? Я могу привести в пример массу тяжелейших заболеваний: СПИД – есть вакцина? Нет! А ведь более 30 миллионов человек эта болезнь уже загнала на тот свет, более 40 миллионов человек по всему миру болеют и живут с этим страшным диагнозом. Это тоже пандемия. Далее – вирусный гепатит С – вакцины нет. Герпес – вакцины нет. Цитомегаловирус – вакцины нет, геморрагическая лихорадка Денге – вакцины нет, точнее, в этом случае вакцина была создана, но она, к сожалению, возымела обратный эффект: усиление действий антител, способствующих распространению инфекции. То есть, эта вакцина помогла вирусу еще легче войти внутрь клетки. И потому «вакцину» срочно изъяли из производства, а лихорадку локализовали посредством санитарно-эпидемиологических мероприятий. А потому с учетом сказанного давайте не будет поддаваться иллюзии о вакцине от ковида. Давайте вспомним грипп H1N1: у него уже более 2000 штаммов, и до сих пор вакцины нет. Вакцина изготавливается для каждого штамма, а уже через несколько месяцев появляется новый штамм. А потому при заболеваниях, которые вызываются простудными респираторными явлениями, катаральными проблемами дыхательных путей, вопрос вакцинации немного нелогичен.

— Страшные факты. А как насчет того, чтобы всем переболеть? Ну, чтобы организм начал вырабатывать антитела?

– Переболеть – не вариант, так как есть определенный риск. С теми же хрониками, к примеру. Ковид выявляет скрытые стороны проблем со здоровьем. Потому лучше не заболевать, а соблюдать все меры предосторожности, но если уж не дай Бог заболели – не стоит бояться и обязательно нужно правильно лечиться, своевременно обращаться к врачу. И опять же повторяю: нам следует забыть о многих наших привычках, научиться жить во время эпидемии, так как я прогнозирую еще один виток пандемии. Мы должны войти в него подготовленными, вооруженными знаниями. Приведу в пример Японию: у них на государственном уровне нет никакого Оперштаба, так как в традициях этого народа не заложены ни поцелуи, ни объятия, ни касания по время приветствий. Любой среднестатистический японец, заболевая простудой, обязательно носит маску, так как его с детства учили уважению к окружающим. Пора и нашим гражданам научиться аналогичному пониманию и уважению. И поменьше заниматься самолечением, особенно во время пандемии.

Яна Мадатова

Minval.az