В ближайшие дни последует новая жесткая резолюция Европарламента по Карабаху. Об этом в беседе с «Новости Армении» заявил политический деятель, экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян, комментируя недавнее жесткое заявление Европарламента в связи со строительством новой дороги между Арменией и Карабахом.

Он отметил, что в своем заявлении Европарламент ссылается на принятые в 2009 году основополагающие принципы, а во-вторых, говорится о том, что Нагорный Карабах – это оккупированная территория.

«Подобных заявлений до последнего времени, по сути, не делалось, потому что разделялись Нагорный Карабах и оккупированные территории. Их приравняли. И в-третьих, содержится призыв к властям Армении и Азербайджана урегулировать этот вопрос в пределах международно признанных границ. Эти три принципа содержатся в основополагающем документе 2009 года о территориальной целостности, праве народов на самоопределение и неприменении силы. В этом заявлении подчеркивается то, что было принято как сопредседателями, так и нынешними властями Азербайджана и Армении, потому что нынешние власти не только проводят переговоры в этапном формате, но и дали свое согласие на то, чтобы Карабах вошел в состав Азербайджана. Об этом несколько раз косвенно заявлял премьер-министр Пашинян. Хочу напомнить вам о его заявлениях о том, что его целью является признание права на самоопределение народа Карабаха. Это право было признано еще с 92 года. Это не отрицается и здесь, но говорится, что ваша степень самоопределения ограничивается территориальной целостностью Азербайджана и его границами. То есть было констатировано то, что есть и на что, уже согласились власти Армении», — отметил Шахназарян.

«Это заявление – очень незначительное явление по сравнению со всем тем, что через несколько дней Европарламент примет в своей резолюции. Заявление этой троицы было всего лишь небольшой частью этого целого. Там по одной статье признается, что Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность всеми способами, вплоть до военных действий. А в другой статье напрямую написано, что принципы мирного урегулирования и неприменения силы распространяются на те конфликты стран Восточного партнерства, в которых Россия является стороной. То есть это не распространяется на нагорно-карабахский конфликт. Такова сложившаяся ситуация, таков результат политики, проводимой властями с первого дня захвата власти во главе с Пашиняном, и я уже говорил, что все это подошло к черте. Что еще должно произойти, чтобы как большая часть наших политических сил, так и наше общество поняли, что эта власть, управляемая из Баку, в первую очередь была приведена с этой целью и последовательно реализовывает эту программу?», — продолжил он.

По мнению Шахназаряна, внешней политики Армении сегодня не существует, а Пашинян и это правительство из субъекта международных отношений превратили Армению в объект международных отношений.

«То есть нас нет. Кроме того, они превратили Армению в точку столкновения сверхдержав, силовых центров мира. Здесь есть несколько силовых центров: это Россия, США, Европа, Иран, Китай. Что они сделали? Пашинян превратил государство во всего лишь территорию. Вы хорошо знаете, что я подавал заявление о преступлении и описал все эти действия Пашиняна, что они соответствуют уголовной статье о государственном предательстве, и сейчас хочу добавить, что все члены правительства несут эту ответственность, потому что правительство – это коллегиальный орган, и ответственность лежит на каждом из министров, на всех них. Думаю, у нас не так много времени. Все это нужно предотвратить», — резюмировал он.

Minval.az