Докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеск и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюран впервые приняли совместное заявление.

Как передает Report, это первый совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

В документе содержится призыв к урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Следует отметить, что принятие такого заявления является очередным поражением Армении и Никола Пашиняна на дипломатическом фронте.

Minval.az