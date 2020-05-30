27 мая, как раз накануне Дня Республики, я случайно наткнулся на распространяемое в социальных сетях очередное «послание издалека» Рустама Ибрагимбекова.

Посвящено оно было, однако, отнюдь не великому событию 102-летней давности, и даже не трагическому юбилею – столетию со дня оккупации независимой Азербайджанской Республики со стороны Красной армии.

Другой юбилей, другая дата оказались более значимы для автора — девяностолетие Абдурахмана Везирова, человека, с именем которого связан в 2020 году ещё один печальный юбилей – тридцать лет со дня ввода войск в Баку и кровавого кошмара, развязанного Советской армией на улицах города.

Читая текст, написанный человеком, которого его льстивое окружение до сих пор называет «совестью и честью нации», в очередной раз поражаешься полному отсутствию у него элементарных представлений об этих самых чести и совести. Везиров, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана в 1988 – 1990 годах, предстаёт в ибрагимбековском тексте «дорогим Рахманом Халиловичем», искренним и честным патриотом — более того, одним из самых «ярких представителей национальной (!) элиты (!!!)»

В памяти же всех остальных, подчёркиваю, ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ азербайджанцев, живших в то время, «дорогой Рахман Халилович» остался совсем другим человеком.

Судьба Карабаха решалась именно тогда, в канун гибели Советского Союза. И какие чувства — сперва досаду, а потом гнев и возмущение — испытали мы все оттого, что история послала нам в эти дни наихудшего из всех возможных руководителей.

В дни, когда главными для нас стали наша история, наше национальное самосознание, во главе республики встал человек, абсолютно не владеющий родным языком, превративший азербайджанскую речь в повод для анекдотов. Именно Везирову, его суетливому поведению, его комичной мимике, его угодливому заискиванию перед Горбачёвым мы обязаны тем, что симпатии третьей стороны оказались отнюдь не на стороне азербайджанцев.

Не осталось никого, кто не был бы уверен в скорой гибели советской империи – а Везиров продолжал упорно держаться за Советский Союз.

Из Армении в результате кровавых этнических чисток были зверски изгнаны со своих исконных земель десятки тысяч азербайджанцев – а Везиров поздравлял нас с возвращением армян.

Везиров приказывал занижать цифры изгнанных из Армении азербайджанцев. Везиров не позволил заселить их в Карабахе – и тем самым определил его судьбу. И, наконец, Везиров, полностью потеряв власть и авторитет, трусливо впустил танки и позорно сбежал, оставив после себя горы трупов на улицах Баку.

Ничего нового я тут не открыл. Всё это известно каждому ребёнку, всё это проходят на уроках истории в школе.

Неизвестно это только самому Везирову, который, судя по его последующим интервью и появлениям на публике, никаких угрызений совести не испытывает, и свой девяностолетний юбилей, вероятно, встречает с осознанием достойно и счастливо прожитой жизни.

Человек, с которым ни один уважающий себя азербайджанец никогда не сядет за один стол, вызывает желание сдвинуть бокалы (как это делалось не раз) лишь у одного нашего соотечественника.

Думаете, Рустам Ибрагимбеков, как он пишет о себе, «далёкий от тонкостей многоэтажной подковёрной политики» не знает всего того, о чём тут написано? Великолепно знает. Просто, ему на всё это глубоко наплевать. Ему просто нравится унижать нацию, к которой он по недоразумению принадлежит. Он унижал её в большинстве своих сценариев, написанных в Азербайджане, а в любимом космонавтами фильме «Белое солнце пустыни» распространил это унижение на весь мусульманский Восток.

Но особенно ему нравится унижать тех, кто ему рабски служит. Фильм «Кавказское трио» был в этом смысле первым пробным камнем. Своих поклонников и клевретов он после этого фильма не растерял. Защитников приобрёл. Брошен ещё один пробный камень. Думаю, члены организации, которую он возглавляет, опять «скушают». Так он в очередной раз продемонстрирует тем, кому надо, что ещё есть, есть азербайджанцы, которых можно унижать как угодно.

Аяз Салаев, кинорежиссер

Minval.az