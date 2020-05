В международных инстанциях подготовлен проект, в котором есть «очень опасный пункт» для Армении и сепаратистов Карабаха, что свидетельствует о полном фиаско армянских властей.

Об этом, как передаёт Minval.az со ссылкой на ереванские СМИ, сообщил экс-глава спецслужб Армении Давид Шахназарян.

«Вчера (позавчера – прим. «Минвала») в Брюсселе комитет по иностранным делам Европейского парламента проголосовал за проект резолюции по рекомендациям Европейского парламента Совету Европы, Европейской комиссии и Специальному представителю ЕС по политике ЕС в отношении стран Восточного партнёрства. Последний раз такой документ был принят 15 ноября 2017 года, после чего несколькими днями спустя, а именно, 24 ноября, был подписан исторический документ между Арменией и ЕС — Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA).

Я хотел бы поговорить о нескольких пунктах, которые содержатся в принятом проекте. Если мы сравним резолюцию 2017 года и новый принятый проект, который пока что был принят Комитетом по иностранным делам и будет поставлен на голосование на пленарном заседании 17-18 июня, разница будет огромная. В 2017 г. в документе упоминаются роль и значение Армении, важность заключения соглашения, отмечается, что Армения, будучи членом Евразийского Экономического Союза, в настоящее время подписывает соглашение с ЕС, и другие слова похвалы. Новый проект не имеет ничего общего с предыдущим. Интерес ЕС к Армении был сведен на нет, если не сказать, что он стал отрицательным. В частности, в резолюции 2017 года по нагорно-карабахскому конфликту четко указывалось, что урегулирование должно основываться на трех основных принципах, закрепленных в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 2009 году: территориальная целостность, самоопределение народов, неприменение силы или угрозы применения силы. А в преамбуле соглашения Армения-ЕС, подписанного 24-ого ноября 2017 года, вышеупомянутые принципы были заложены в качестве основы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В принятом проекте не упоминаются эти принципы, они упоминаются только как «Основные принципы 2009 г.», то есть Комитет Европейского парламента избегает укрепления этих основных принципов. Это большая потеря для нас.

Читайте также: Германия влепила Армении звонкую оплеуху по Карабаху

В новом проекте всего лишь сказано, что поддерживают усилия Минской группы, основополагающие принципы 2009 года и затем указываются в уставе ООН, Хельсинкский Заключительный Акт ОБСЕ 1975 г. Вот и все про нагорно-карабахский конфликт. Но здесь есть предыстория. Не усилиями властей, а без скромности скажу, что по моим и Брюссельского офиса усилиями сначала удалось эти три принципа включить в согласованном проекте, а затем они были исключены из проекта.

Сказал, что это плохая часть. А сейчас об очень плохой части, которая произошла после того, как Пашинян назвал Азербайджан «конструктивным». После этого заявления в проекте есть один пункт, о котором я уже намекнул. Прочту перевод: «Еще раз подтвердить обязательства ЕС к суверенитету, территориальной целостности и политической независимости в их международно признанных границах стран Восточного партнерства и поддерживать их усилия полностью принудить/обязать/осуществить эти принципы; подчеркнуть важность единства и солидарности государств-членов в связи с этим» (Reiterate the EU’s commitment to the sovereignty, territorial integrity and political independence of the EaP countries within their internationally recognized borders and support their efforts to fully enforce those principles; underline the importance of the unity and solidarity of the Member States in this regard;)», — рассказал Шахназарян изданию 168.am.

Это, по его мнению, означает, что этим проектом, который Европейский парламент 17-18 июня на пленарном заседании, по всей видимости, примет, Евросоюз «провоцирует Азербайджан к новой войне и Евросоюз будет поддерживать Азербайджан в новой войне».

Читайте также: Маски сброшены. Как карабахские сепаратисты разбили главный тезис Пашиняна, сыграв на руку Баку

«Число государств-членов «Восточного партнерства» шесть: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан. Так, оставим то, что это может показаться со стороны ЕС провокацией как для Грузии, так и для Украины, а именно, военным путем вернуть территории. Это прямо относится к Азербайджану, так как и Киев, и Тбилиси не имеют таких проектов и не могут их иметь. ЕС на себя берет ответственность новой войны Азербайджаном», — утверждает он.

Как отметил политик, его контакты в Брюсселе рассказали ему, что «Азербайджан работает очень активно» и новые власти Армении «на переговорах уже эти три принципа не защищают».

«А во внутренних и закрытых обсуждениях, в качестве аргумента, несколько раз было использовано известное заявление Пашиняна, высказанное им 6 мая, а именно, Азербайджан конструктивен, мы с Ильхамом Алиевым ведем честные переговоры».

Хочу также добавить, что вчерашним (позавчерашним – прим. «Минвала») голосованием за рамками текста проекта остался пункт, который подчеркивает, что в выборах 2018 года новое правительство РА получило демократический сильный мандат и ЕС в Армении поддерживает, в частности, судебные реформы и антикоррупционные программы. Пусть Пашинян сам соображает, что является причиной изменения отношения ЕС к нему», — отметил политик, добавив, что принятый позавчера проект резолюции на официальном сайте ЕС пока не размещен, будет размещен в течение 2-3 дней.

По убеждению Шахназаряна, Ереван терпит поражения потому, что «инициативной, активной, сбалансированной внешней политики Армении, в том числе с ЕС, на сегодняшний день не существует», а премьер Пашинян своей политикой постоянно дает Азербайджану новые аргументы, чтобы он оправдал свои новые военные действия перед международным сообществом.

«И последнее: ЕС собирается подписать аналогичное соглашение с Азербайджаном, какое имеет с Арменией. Забудьте, что в этом соглашении будут упомянуты три принципа урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И я не удивлюсь, если будет отмечен только принцип территориальной целостности, потому что в этом проекте этот принцип упомянут в нескольких местах», — резюмировал он.

Minval.az