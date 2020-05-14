Армянские агрессоры устроили очередную опасную провокацию на государственной границе Азербайджана и Армении. Боевые позиции ГПС, а также дома мирных жителе1й села Аббасбейли Газахского района Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны села Беркабер Иджеванского района Армении. «Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем», – отметили в ГПС.

Строго говоря, такой «обмен любезностями» на линии фронта происходит регулярно. Но вот в чем дело. Прежде всего, это не выстрелы «в белый свет как в копеечку» и не извечные истории, когда солдат на посту на фоне общей нервозности палит на любой шорох в кустах. Снайпер по определению видит, куда стреляет. Тем более стрелять «крупным калибром» по селу можно только намеренно. Более того, армянские агрессоры обстановку на «газахском» направлении накаляют давно и планомерно. Одним из косвенных признаков серьезности общей ситуации многие эксперты сочли и недавнюю поездку помощника президента Азербайджана генерал-полковника Магеррама Алиева и начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева на боевые позиции Отдельной пограничной дивизии «Газах», осуществляющей охрану и защиту государственной границы с Арменией.

Понятно и другое. Можно, конечно, вспомнить: после того, как контроль над ненарушенными участками государственной границы Азербайджана и Армении, где ранее дислоцировались подразделения Вооруженных сил Азербайджана, был передан ГПС, количество провокаций здесь резко возросло — в Армении весьма опрометчиво решили, что с пограничниками им будет справиться проще, чем с армией.

Возможно, по закону жанра, здесь следует отметить, что свою «игру с огнем» на газахском участке границы Армения затеяла на показательном фоне. Позиции Никола Пашиняна, еще недавно купавшегося в народной любви, рушатся на глазах. После победы «шашлычной революции» прошло уже два года, а из реальных достижений «народный премьер» может предъявить разве что кулачные бои в парламенте, «наезд» на британскую компанию «Лидиан», что спровоцировало бегство из Армении тех немногих инвесторов, которые все же рисковали там работать, «кулачные бои» в парламенте и безнадежно испорченные отношения с РФ. Где Никол Пашинян никак не может взять в толк, то ли ему стелиться, то ли, наоборот, пытаться демонстрировать «правосубъектность». И в результате, с одной стороны, в Армении смертность от коронавируса считают не по рекомендациям ВОЗ, а по российской схеме, 9 мая российская военная авиация, как и в городах РФ, проводит здесь показательные полеты, но при этом на РФ пытаются «навесить» даже ответственность за поражение Армении в апреле 2016 года. После чего, добавим от себя, в Иреване сильно поубавилось иллюзий насчет реального расклада сил.

Но дело не только в этом. Куда важнее, что газахское направление и дислоцированные здесь боевые позиции ГПС — это уже не линия фронта, за которой находятся азербайджанские же земли, оккупированные Арменией, а государственная граница. Где уже и гарантии безопасности, которые предусмотрены для Армении как для члена ОДКБ, и двусторонние договоренности Армении с Россией как бы должны вступать в действие. И устроенная Иреваном здесь игра с огнем имеет вполне понятное «прочтение»: устроить серию провокаций, получить ответный удар (традиции «политического жертвоприношения» в армянской среде существуют еще с XIX века), после чего втянуть в конфликт Россию уже не на уровне «ихтамнетов», как это было в начале девяностых.

А основания для перепуга у Армении есть. В Баку четко, официально, на всех уровнях, озвучивают предупреждение: Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта на основе международного права, уважения границ и выполнения резолюций СБ ООН, но терпеть до бесконечности «переговоры ради переговоров» не намерен. И оставляет за собой право восстановить свою территориальную целостность всеми предусмотренными Уставом ООН способами. Более того, сегодня в повестке дня уже и вопрос исторической принадлежности тех земель, на которых — в общем-то, искусственно, благодаря переселенческой политике царской России — создана нынешняя Армения. Так что понятно, с какими интонациями в Армении задают себе сакраментальный вопрос «А если завтра война?»

Другой вопрос, что за это время азербайджанские пограничники на газахском направлении продемонстрировали и выучку, и профессионализм, и сдержанность, так что навязать Азербайджану свою тактику у Армении вряд ли получится. Реальный расклад сил и успехи в военном строительстве в Азербайджане никуда не исчезли. Станет ли Россия «вписываться» за свой форпост, от которого больше проблем, чем выгод — вопрос по меньшей мере открытый, а в «информации к размышлению» присутствуют и Наджибулла, и Саддам Хусейн, и Слободан Милошевич, и Муаммар Каддафи, и в ближайшее время этот список может пополнить Башар Асад. Свою «игру с огнем» Армения затеяла в непосредственной близости от трубопроводов и железных дорог, где действуют уже другие — международные! — гарантии безопасности. Словом, в Иреване могут, конечно, обещать «наступать» и вообще «слушать Комитаса в Баку», только вот в реальном мире далеко не все решается «скандированием на иреванской площади».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az