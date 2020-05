Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал действующего обладателя титула промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова «позорищем» и «крысой».

«Хабиб, ты — абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса, как всегда. Я много раз уже об этом говорил. Мы видели это много раз.

Особенно это подтвердилось через то стекло в автобусе, но это и так всегда было понятно.

«Без комментариев», смешно. Ты — позор боев», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

“No comment” lol.

An embarrassment to real fighting.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020