Шах и мат. Кричите про хайп и мое лицемерное поведение, упуская главное. Прочтите всё, что написали за последние дни в комментариях. Я не строил из себя святого и не предлагал брать с меня пример. Всё что я сделал-это публично показал ваше нутро, агрессию, которая сидит внутри вас. Можно было пройти мимо, посмеяться, дискутировать, критиковать без угроз и ненависти. Может я плохой, но не притворяюсь тем, кем не являюсь. До сих пор не поняли смысл всего этого? Зависть? Смешно. Вся история связана с @khabib_nurmagomedov , потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах. Вот о каком влиянии идет речь! Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне-непонятно.Реально что ли хотели изнасиловать?) Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы привели в не пригодный вид, благо Камри надежная и крепкая машина, даже стекла нормально разбить не смогли. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось. Всё это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую, принципиально не @toyotarussia , не тех амбассадоров вы выбираете. В общем со мной всё хорошо, будто ходил малину в огороде собирать.С уверенностью скажу-запугать меня не получится, какие бы методы вы не выбрали, ибо я свободен, чтобы жить, я свободен, чтобы умереть. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопастности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся. #anubis #hypocrisyking #khabibdiss