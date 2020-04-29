Российский боец смешанных единоборств (MMA) Дмитрий Кузнецов заявил, что подвергся нападению со стороны пяти человек. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

Ранее на прошлой неделе Кузнецов записал оскорбительную песню (дисс) о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове и выложил клип на своем YouTube-канале. После этого, по словам спортсмена, болельщики Нурмагомедова присылали ему угрозы о расправе. Письма с угрозами он также выложил в Instagram.

«Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно. Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди», — написал Кузнецов.

В клипе под названием «Король лицемерия» спортсмен снялся в роли Нурмагомедова. В частности, он обвинил чемпиона UFC в том, что тот выступает только в легком весе.

Minval.az