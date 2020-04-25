Свой кодекс чести и четкие представления, что делать нужно, что —иногда позволительно, а вот чего ни при какой ситуации нельзя, есть в любой профессии. Как, впрочем, и те, кто уверен: все эти правила написаны для кого угодно, но не для них. Журналистика — не исключение. И не секрет, что одним из примеров, подберем самый мягкий эпитет, публичного профессионального падения оказалась Маргарита Симоньян и ее телеканал Russia Today. Где уже давно обычным делом стали и провокационные фейки, и прямое соучастие в разного рода подозрительных схемах, и использование телеканала в качестве «крыши» для разного рода неблаговидных дел.

Недавно госпожа Симоньян вновь обратила на себя внимание, «озвучив» территориальные претензии к Украине. Эта дамочка решила поделиться в соцсетях личным опытом «самоизоляции» и брякнула: «Пересматриваем в изоляции «Ликвидацию». Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно». А затем в беседе с пригожинским «Федеральным агентством новостей» развивала мысль: «В исторической перспективе реально все, — разглагольствовала Марго Симоньян. — Мы видим, что реальностью стала абсолютная беспомощность главной и самой богатой державы мира перед лицом вируса. Можно ли было представить это год назад? А Одесса была и есть в русском смысловом пространстве, испокон веков была. Конечно, ее надо в нем сохранять». А затем, распалившись, добавила: «В исторической перспективе возможно все. Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад». Словом, озвучивает притязания на Одессу.

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: мадам Симоньян озвучивает собственные фантазии? Она переносит на российско-украинскую почву армянские мечты о «прихватизации» шести вилайетов турецкой Восточной Анатолии? И если уже на армянских ресурсах появляются рассуждения о мифической «Морской Армении» в Крыму, то как скоро «армянский след» откопают и в Одессе?

Только вот на деле все серьезнее. Свои провокационные фантазии на тему «одессанаш» мадам Симоньян озвучила как раз накануне очередной годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, спровоцированными как раз сторонниками «русского мира». Нетрудно догадаться, какие стенания и какие обвинения в адрес Украины будет в связи с этим тиражировать RT. Но ясно и другое: те события, напомним, были частью планов России «пробивать коридор» от Донбасса к Приднестровью через Мариуполь, Одессу и Николаев, отрезая Украину от Черного моря. Другой вопрос, что эти планы пришлось очень скоро сворачивать и прятать подальше. И международная реакция оказалась жестче, чем планировалось, и украинская армия, состоявшая по большей части из добровольческих батальонов, сопротивлялась куда сильнее и эффективнее, чем ожидали российские стратеги…И если теперь Симоньян вновь намекает на «одессанаш», как это понимать? Она действует на свой страх и риск? Или получила соответствующую «отмашку» на выполнение, скажем так, самого грязного сегмента работы даже в такой специфичной сфере, как «пиар» агрессии?

А теперь — немного «закулисья». Откровения Марго Симоньян практически совпали по времени с публикацией сенсационного доклада спецслужб Грузии — о той подрывной работе, которую ведут в этой стране армянские и проармянские элементы, пытаясь подорвать стратегическое партнерство Тбилиси с Анкарой и Баку. В Грузии — многочисленная и активная армянская община, вокруг которой власти стремятся не обострять ситуацию, да и отношения с Иреваном заслуживают титул «дипломатических», но с армянской стороны решили, что такая доброжелательность Тбилиси — это повод использовать ее для провокаций. И слишком многое указывает на то, что и здесь не обошлось без «отмашки» Москвы и соучастия в тех же провокационных сценариях, включая и попытки создать напряженность вокруг процесса делимитации границ Азербайджана и Грузии, уже прокремлевских сил вроде «Альянса патриотов Грузии» или сторонников Нино Бурджанадзе.

А пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын напоминает о трагических страницах в истории собственной страны и напоминает об убийствах десятков турецких дипломатов в 1973-1984 годах, совершенных армянскими террористами. Добавим от себя: как свидетельствуют многие эксперты и перебежчики, к этому моменту деятельность армянских лоббистских структур в странах Запада находилась под полным контролем КГБ и умело направлялась на «расшатывание» южного фланга НАТО, где ключевым звеном была как раз Турция. Сегодня изрядную пищу для размышлений дают и соучастие Армении в «черном траффике» российского оружия, и скандал вокруг работы армянских авиаторов в Африке, где они обслуживают интересы «кремлевского повара» Пригожина, и многое другое.

А тогда выходит, что Марго Симоньян, заговорив в соцсетях и СМИ о возможной оккупации еще и Одессы, нечаянно проговорилась по поводу тонкостей взаимоотношений России и Армении. В самом деле, союзники нужны всем, в особенности державам и сверхдержавам. Для самых разных случаев — поддержать при голосовании в ООН, разместить у себя военные базы, предоставить льготный доступ к нефти и газу… Но вот Армения для России — это «форпост» особого рода. Который, предоставив в ее распоряжение и свою территорию, и еще по большей части зарубежную диаспору, с готовностью берется за выполнение самой грязной работы, от агрессии до террора. В расчете на то, что потом «начальство» погладит по шерстке и еще вознаградит — желательно в территориальном прочтении. Что это — просто национальные особенности психологии? Вряд ли. Просто нынешняя Армения изначально создавалась на Южном Кавказе, на исторических землях азербайджанского Иреванского ханства, как инструмент российской политики. И под этот «внешний заказ» здесь было заточено все, в том числе и национальная идеология, замешанная на пещерной ненависти ко всем соседям и жажде территориальных притязаний.

Только вот теперь «заказов» на грязную работу больше, а гарантий безопасности куда меньше, чем прежде. И в результате надежды на российское заступничество тают, как туман на рассвете, но зато опасными для Армении темпами растет число стран, которые не без оснований видят в иреванских провокациях прямую и явную угрозу для себя. Армянской элите самое время бить тревогу, искать пути к примирению с ближними и дальними соседями и старательно «замачивать, стирать и сушить» собственную репутацию, избавляясь от имиджа провокаторов. Но, во-первых, процесс этот длительный и трудоемкий. А во-вторых, и «в-главных», элиты, которая могла бы взять на себя эту роль, здесь тоже не просматривается. А это множит шансы, что «решать армянскую проблему» будут уже силовым путем, причем не только Азербайджан и Турция — со всеми вытекающими для Армении.

Просто потому, что думать о последствиях собственной политики надо вовремя. А если эта политика отдана на аутсорсинг — тем более.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az