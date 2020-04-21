Есть известное, если не сказать избитое, выражение: хорошая ложь на 90% состоит из правды. А еще есть и такая форма лжи: говорить вроде бы правду, но так, чтобы собеседник понял превратно.

Вот и глава МИД РФ Сергей Лавров, взявшись в ходе круглого стола в формате онлайн, организованного Фондом Горчакова, комментировать урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, выдал небезынтересную сентенцию. Говоря о четырех карабахских резолюциях СБ ООН, Сергей Викторович, в числе прочего, заявил: «Резолюции, которые принимались — это известные документы. Они принимались в разгар боевых действий и предполагали, прежде всего, полное прекращение боевых действий и переход к переговорам. В них да, подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но, в них же, содержался призыв остановить войну и перейти к переговорам». Потом рассуждал о поэтапном подходе, о том, что надо вывести войска, вернуть беженцев и т.д., но основную смысловую нагрузку, без сомнения, несла именно эта сентенция. А вернее сказать, союз «но».

Как бы текст этих резолюций Сергей Викторович не переиначил. Однако изящно и непринужденно попытался задвинуть на второй план признание территориальной целостности Азербайджана. Затем попытался «уравнять» резолюции СБ ООН, которые являются обязывающим документом, имеющим правовую силу, и требуют полного и безоговорочного вывода войск со всех оккупированных районов Азербайджана, включая Нагорный Карабах, и переговорные предложения, которые обязывающим правовым документом не являются и где речь идет о частичном выводе войск. Невзначай намекнул, что принимались эти резолюции в разгар боевых действий, а сейчас, мол, ситуация уже другая. И самое главное, при помощи коротенького союза «но» противопоставил признание территориальной целостности Азербайджана и требование прекратить боевые действия.

А теперь вспомним: в Иреване и оккупированном Ханкенди наличествует своя оригинальная трактовка резолюций СБ ООН. «Замолчать» сам факт их существования здесь не могут, но вот пытаются трактовать эти документы весьма оригинальным способом: дескать, резолюции СБ ООН требовали от Азербайджана (!) прекратить огонь, но именно такой-сякой Азербайджан эти резолюции нарушил. О том, что в начале девяностых территориальными захватами занималась как раз Армения, естественно, молчат. Но теперь Сергей Лавров, глава МИД РФ, максимально приближает свою риторику к армянской и рассуждает о том, что эти резолюции в первую очередь требовали не вывода войск, а прекращения огня и начала переговоров, в ходе которых и надо, мол, обо всем договориться. И делает это на фоне переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по видеосвязи.

А вот эти переговоры проходят на показательном фоне. Армения, ко всем своим прочим неприятностям, столкнулась и с такой проблемой: у ее представителей не получается внятно сформулировать и озвучить свою переговорную позицию по Карабаху. Понятно, что на уме у местной верхушки — «приармянивание» чужих земель, но заявить об этом с международной трибуны слишком опасно. Изобретать удобоваримые формулировки — тоже рискованно. Могут «не так понять» свои сограждане. Прекращать переговоры — рискованно вдвойне: это откроет дорогу к военному решению, которое после апреля 2016 года становится пугающе реальным. И в результате в Иреване вся переговорная активность сводится к простой формуле: главное, чтобы продолжались переговоры и не было войны. Что прямо противоречит резолюциям СБ ООН, требующим безоговорочного вывода войск.

И вот тут Сергей Лавров неофициально, в обтекаемых выражениях, бросает Армении этакую дипломатическую «соломинку» с трактовкой резолюций, не настолько извращенной, чтобы за ней следовал вызов в МИД послов, ноты протеста и т.д., но максимально комфортной для иреванских ушей.

Только вот вряд ли даже эта соломинка поможет Армении действительно «выплыть» просто потому, что, во-первых, содержание резолюций СБ ООН в частности, международное право вообще и тем более военный расклад в регионе от этого не изменятся. Во-вторых, если поддерживать свой форпост Москве приходится такими неофициально-туманными высказываниями, это уже очень плохо.

А в-третьих, и «в-главных», даже если в Баку не выскажут официальной реакции, это еще не значит, что здесь не сделают выводов из лавровских «уроков дипломатического чтения».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az