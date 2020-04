«Фейсбук» добавил к реакциям на записи пользователей «заботливый лайк» (care reaction): эмоджи, обнимающий сердечко. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на The Verge.

В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети со следующей недели.

В мобильное приложении добавят другую «заболтивую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020