Спецслужбы Грузии обнародовали по-настоящему сенсационный доклад, который стал во многом знаковым событием. Прежде всего, спецслужбы Грузии впервые на официальном уровне признали, что недавние события вокруг спорного участка границы Азербайджана и Грузии, где расположен монастырский комплекс, который в Азербайджане называют Кешикчидаг, а в Грузии Давид Гареджи — это не «неправильно понятые» кем-то национальные интересы Грузии, а дело рук заведомых провокаторов, действовавших в Грузии. В докладе прямо указывается, что имела место «деструктивная кампания по фальсификации ситуации на грузино-азербайджанской границе, направленная на то, чтобы нанести ущерб связям между двумя странами».

Точно так же авторы документа указывают на «попытки прямого или косвенного вмешательства» извне в двусторонние отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией.

Какие именно страны стояли за этими попытками деструктивного вмешательства, в докладе прямо как бы не указывается. Но не секрет: за многими такими провокациями с далеко идущими целями стояла армянская верхушка. Переманить Грузию на свою сторону, апеллировать то к «христианской», то к «революционной» солидарности в Иреване пытались уже давно, но безуспешно. В Тбилиси делали и делают выводы и из статуса Армении как российского «форпоста» вообще, и из сотрудничества армянских агрессоров с марионеточными режимами, созданными Россией в захваченных грузинских Сухуми и Цхинвали в частности, и уж тем более иэ экономических интересов, помноженных на геополитические. Того, что Иреван попытается подорвать сотрудничество Грузии с Турцией и Азербайджаном при помощи провокаций, следовало ожидать. Публикация фальшивых «карт», будто бы свидетельствующих о «продвижении» азербайджанских пограничных постов на грузинскую территорию — факт показательный. Как и попытки спровоцировать напряженность вокруг железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Ахалкалаки руками местных этнических армян. И уж тем более дает пищу для размышлений провокационная возня вокруг бюста Михаила Авагяна, соучастника Ходжалинского геноцида, в Ахалкалаки.

Точно так же многое указывает на то, что за такого рода провокациями могла стоять Россия. Которой, кстати, куда удобнее и на грузинском поле действовать руками своего «форпоста». Неслучайно, что в антиазербайджанских провокациях на тему Кешикчидага активнее других выступали «антинатовские» партии Грузии (есть и такие). Да и источники публикации провокационных «карт», иллюстрирующих мифические планы Турции по захвату Батуми, скорее указывают на Россию, чем на Армению.

Впрочем, понятно и другое: спецслужбам по штату не положено раскрывать всю имеющуюся информацию. Многое, без сомнения, осталось за кадром опубликованного доклада. Но именно из этой «закрытой части», как правило, и делаются самые серьезные выводы.

И вот тут уже нелишне вспомнить: публикация доклада совпала с беседой по видеосвязи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Была отмечена важность двустороннего сотрудничества, Зурабишвили благодарила Азербайджан за помощь и поддержку, был также анонсирован новый визит президента Грузии в Азербайджан.

И по меньшей мере не исключено, что одной из тем переговоров и сотрудничества Азербайджана и Грузии теперь станет совместное противостояние провокациям, направленным на подрыв отношений двух стран. Где спецслужбам Азербайджана и Грузии есть чем обменяться и о чем договориться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az