Утром 5 апреля, когда в Азербайджане вступили в силу новые, более строгие карантинные меры и для выхода из дома стало необходимо получать разрешение по СМС, AZAL на своей странице в Фейсбуке разместил пост: взлетающий воздушный лайнер и надпись: «После получения письма с разрешением с номера 8103». Пока что пассажирский авиапарк в большинстве стран мира «на земле», когда лайнеры поднимутся в воздух, ясности нет, а эксперты продолжают спорить, сколько времени понадобится авиаиндустрии на восстановление: одни уверены, что потребуется для этого достаточно долгий срок, а другие не без оснований полагают: как только карантинные меры будут отменены, авиация «наберет высоту» куда быстрее, чем это представляют оппоненты.

Только вот кое у кого «встать на крыло» даже после завершения коронавирусной эпидемии вряд ли получится. Под необъявленные санкции Евросоюза во всех смыслах «залетела» Армения — решением Европейского агентства по полетной безопасности (EASA) армянский Комитет гражданской авиации не может лицензировать две авиакомпании – Armenia Aircompany и Atlantis European Airlines на осуществление полетов в страны Евросоюза. Формально, конечно, речь идет о «всего лишь» двух авиакомпаниях, но тут важен прецедент. Евросоюз не просто закрыл небо для двух армянских авиакомпаний — он еще и жестко ограничил полномочия армянского КГА.

Угодить в громкий авиационный скандал в то время, как мировая авиаиндустрия в результате пандемии COVID-19 вынуждена «играть в замри» — это, конечно, надо уметь. Да еще так, чтобы под удар «евромолота» попали не авиакомпании (такое случается), а КГА, то есть государственная инстанция.

Сам Комитет гражданской авиации Армении попытался успокоить страсти: дескать, появившаяся в СМИ информация, что КГА лишен лицензии, «не соответствует действительности». И вообще, «Армения является суверенным государством» (здесь очень хотелось добавить от себя: правда, Владимир Владимирович? — Minval.az), так что «никакая структура не может лишить действующую по законодательству государственную структуру права осуществлять свои полномочия». Оперативно запустили официальную версию: в феврале этого года специалисты EASA провели «ревизию» в Комитете, проверили уровень безопасности обслуживания полетов и остались весьма недовольны — настолько, что авиационные власти Армении получили «красную карточку». Что для «авиационной» тусовки должно было нести вполне читаемый «месседж»: эксплуатация самолетов по всем правилам — дело затратное, там надо регулярно проводить «техобслуживание», в срок менять изнашивающиеся детали, все это стоит немалых денег, и если этих самых денег нет, многие компании, испытывающие финансовые трудности, пытаются «растянуть сроки», что тут же отражается на безопасности. А пускать в свое небо и свои аэропорты что-то такое, что в любую минуту грозит и в прямом, и в переносном смысле низвергнуться с небес на головы своих подданных, Евросоюз не намерен по вполне понятным причинам. Из чего следовал простой вывод: вот пусть государство подкинет авиаторам деньжат — и все будет «тип-топ».

Но теперь «тип-топ» отодвигается в неопределенное будущее. Успокаивать сограждан взялся Никол Пашинян собственной персоной. Пообвиняв всех и вся в «саботаже», Никол Воваевич банально проговорился: «Зарегистрированные в Армении самолеты были вовлечены в незаконную деятельность в африканских странах: продажу оружия и т.д. Это было связано с предполагаемыми армянскими коррупционерами. Эти факты скрывались в течение многих лет». Проще говоря, европейское небо для армянской авиации закрыли из-за массового участия, точнее, соучастия армянских авиакомпаний в контрабанде оружия. Правда, не в Европе, а в Африке. Напомним: еще с осени прошлого года в мировые СМИ начали просачиваться сведения, что мелкие авиакомпании, фамилии владельцев которых заканчиваются на «-ян», активно сотрудничают в Африке с небезызвестным Пригожиным — «кремлевским поваром» и теневым владельцем ЧВК «Вагнер», точнее, выполняют его «заказы» на перевозку и оружия, и наемников, и «важных персон». Это обстоятельство для EASA, по всей видимости, и оказалось решающим. Более того, нелишне вспомнить: 2 февраля, то есть, как теперь становится понятным, как раз накануне «евроавиационной» инспекции, КГА спешно отозвал лицензию «Марс Авиа», которая тоже активно выполняла «пригожинские» задания в Африке. Что очень напоминало хрестоматийную «покраску травы» перед визитом большого начальства. Но, как видно, спасти ситуацию не получилось. Да и не могло получиться.

Но даже не это самое неприятное для Иревана. Местные власти могли бы навести порядок в своей воздушной сфере, если бы речь шла об отдельных авиакомпаниях, чьи владельцы решили подзаработать, но не очень сориентировались, где и на чем. Но все дело в том, что полеты армянских авиаторов по заданию Пригожина — это, как бы повежливее, одно из проявлений статуса страны как послушного форпоста России. Тем более что Армения и при Тер-Петросяне, и во времена правления «карабахского клана» активно использовалась Россией для «прокачки» оружейных траншей тем «клиентам», связи с которыми Кремль не желал «засвечивать», от боснийских сербов до РКК. То, что теперь, со стартом российской экспансии в Африке, армянские авиаторы осваивают африканское небо по заказу Пригожина, честно говоря, неудивительно. А это значит, что, несмотря на все заклинания КГА Армении в стиле «мы — суверенное государство!», навести порядок и прекратить эти полеты — за рамками весьма куцых реальных полномочий Иревана. А значит, «воздушные неприятности» Армении только начинаются.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az