Предприниматель Араз Агаларов высказал свои мысли о своем бизнесе в период пандемии коронавируса.

«Я думаю, что пора (выходить из карантина), — заметил Араз Агаларов, отвечая на вопрос «Комсомольской правды». — Есть масса других вариантов — как можно в условиях коронавируса усилить контроль и при этом продолжать работать. Вот я у себя на предприятии ввел свои меры безопасности. Такой — тотальный контроль. У нас всем покупателям, которые заходят в наши магазины, все-таки «Твои дома» работают, это же продовольственные,- дезинфицируют руки. И — постоянно протираем ручки корзин для продуктов — с которыми наши покупатели путешествуют по магазину»

«Все продавцы — в масках, которые с регулярной частотой меняются, — рассказал президент «КРОКУСа». — И все, кто выходит на работу, тестируются на температуру. Я думаю, вот такой режим, — его же можно сохранять сколько угодно долго. Кстати, это профилактика не только коронавируса, это — и верное средство против других вирусных и бактериальных инфекций. В этом случае любая заболеваемость будет снижаться».

«А вот эти перекрытия, ограничения, — продолжил свою мысль известный российский миллиардер, — конечно, с точки зрения борьбы с распространением конкретной инфекции, наверное, это все можно оправдать. Но, с другой стороны… Ну, вот, допустим, пример Лещенко. Его уже выписали. Но ему же ставили диагноз — коронавирусная инфекция. И он приехал в Россию с гастролей 11-го марта, а в больницу попал 20-го. Девять дней выступал, был на дне рождения сестры Игоря Крутого. И жена его тоже, кстати. Никто из тех, с кем они контактировали, не заразился. Никто! Всех же уже проверили…»

«Я это все не к тому, что, мол, пора срочно и повсюду отменять карантин по случаю коронавируса и, дескать, — даёшь повсеместное расхолаживание, — сделал оговорку Араз Агаларов. — Но давайте, все же, разберёмся — а, может быть, нынешняя «вирулентность» (сейчас это очень модное слово) — она не такая уж значительная, как ее (опасность эту) пытаются «возвеличивать».

«Я, конечно же, не специалист… Но, вот тоже думаю: а, может быть, тот же туберкулез распространяется с большей скоростью, чем коронавирус. Хотя, некоторые специалисты утверждают (а я сейчас, как и большинство наших граждан, много читаю на все эти темы) что туберкулез ещё более опасный, чем коронавирус. Но с ним мы так интенсивно, как с коронавирусом, не боремся».

Отвечая на вопрос — «Сколько народу у вас осталось работать», Агаларов сообщил: «Если не считать тех, кто у нас занят на стройке… Из 9 тысяч оставшихся, — 6800 не работают. Чуть меньше трёх тысяч все же заняты работой”.

Minval.az