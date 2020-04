Американская компания Apple разработала более 20 миллионов медицинских масок и защитных экранов для борьбы с распространением коронавируса, сообщил гендиректор компании Тим Кук.

«Количество масок, которое мы можем доставить посредством наших цепочек поставок, возросло до более чем 20 миллионов масок по всему миру. Это по-настоящему глобальная инициатива, и мы продолжим тесно работать с исполнительной властью на всех уровнях, чтобы убедиться, что эти маски будут предоставлены тем, кто больше всего в них нуждается», — заявил Кук в своем Twitter.

Глава Apple отметил, что компания рассчитывает осуществлять поставки более миллиона масок и защитных экранов еженедельно, начиная с этой недели. Доставка уже осуществляется на территории США, и компания рассчитывает в ближайшее время расширить географию за пределы страны.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

