Защитные маски, ставшие крайне востребованным и даже дефицитным товаром на фоне пандемии COVID-19, могут при длительном использовании вызвать появление покраснений, аллергии, воспалений и отеков на коже лица, заявила РИА Новости косметолог и владелица салона красоты в Пекине Юй Сяоин.

Несмотря на то, что маска дает хоть небольшое, но все же чувство безопасности, она затрудняет дыхание, особенно при быстрой ходьбе, вызывает дискомфорт и приводит к ухудшению состояния кожи лица. Юй Сяоин подчеркнула, что тем, у кого чувствительная кожа, к выбору маски следует подходить с особым вниманием и изучить ее состав.

«В состав масок нередко входят полипропиленовые волокна, которые могут вызвать повышенную чувствительность кожи, вместе с тем кожа в маске потеет, на ее поверхности из-за трения, грязи, пота могут появляться воспаления, покраснения, волдыри, прыщи, в некоторых случаях могут возникнуть симптомы аллергического контактного дерматита, в том числе зуд, жжение, покалывание, покраснение», — рассказала агентству Юй Сяоин.

По ее словам, «длительное ношение маски может вызвать чрезмерное давление и трение на отдельные участки кожи, что в свою очередь может нарушить функции эпидермального барьера и циркуляции крови, на коже могут появиться глубокие следы, краснота, отеки».

«Если вы заметили легкое покраснение кожи, то следует умываться теплой чистой водой с использованием легкого молочка без отдушек, которое не раздражает кожу. После чего покрыть лицо увлажняющим кремом», — советует косметолог.

Она подчеркнула, что в случае, если вы заметили хоть какие-то изменения или повреждения кожного покрова, то следует прекратить использовать косметику, включая отбеливающие и омолаживающие продукты, необходимо использовать гипоаллергенные и увлажняющие средства для чувствительной кожи.

«Если повреждения кожи серьезные, рекомендуется своевременно обратиться к врачу и начать лечение лекарственными средствами», — указала собеседница агентства.

При этом, даже если проблем с кожей нет, следует особо внимательно относиться к гигиене лица. Если есть необходимость носить маску, лучше временно отказаться от использования продуктов по уходу за кожей с жирной текстурой, так как в условиях плохой циркуляции воздуха под маской и повышенного потоотделения, может увеличиться выделение подкожного жира, поры закупорятся, внутренняя поверхность маски начнет прилипать к коже, что приведет к ее повреждениям.

По совету косметолога также следует отказаться от «тяжелого» макияжа, после возвращения домой с улицы необходимо сразу же очистить кожу. Лучше умываться теплой водой, но без использования мыла, предпочтительнее применять специальные мягкие очищающие средства для лица. Также следует внимательно относиться к пилингу, он не должен быть агрессивным, лучше пользоваться мягким скрабом, но регулярно. Важно регулярно увлажнять кожу лица масками.

Minval.az