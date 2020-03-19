Наблюдаемое в настоящее время падение цен на нефть окажет негативное влияние на кредитоспособность банков нефтедобывающих стран СНГ – Азербайджана, России и Казахстана, поскольку несет угрозу для их капитала и прибыльности, отмечается в отчете международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к существенному ухудшению качества активов банков. Кроме того, чистая процентная маржа банков будет снижаться по мере увеличения стоимости фондирования в результате усилий банков по предотвращению оттока средств клиентов. Это может привести к возможной массовой конвертации депозитов в национальной валюте в иностранную валюту, и повышению процентных ставок центральными банками для сдерживания инфляции, обусловленной обесцениванием национальных валют», — считает вице-президент–старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова.

Аналитики агентства отмечают, что обвал цен на нефть ведет к ослаблению национальных валют всех трех стран, снижая достаточность капитала банков, имеющих значительные валютные активы.

«С начала текущего года и до 18 марта курс российского рубля упал на 23% по отношению к доллару США. Казахстанский тенге обесценился на 14% за тот же период. Стабильность азербайджанского маната поддерживается продажами иностранной валюты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР ). Однако, если цены на нефть будут оставаться на текущих рекордно низких уровнях в течение длительного периода, правительство Азербайджана столкнется с необходимостью девальвировать национальную валюту», — говорится в отчете.

При этом специалисты агентства подчеркивают, что благодаря более высокому уровню ликвидности и капитала, а также благодаря снижению долларизации банки в настоящее время менее уязвимы, чем во время кризиса 2014-2015 годов.

«В настоящее время банки менее уязвимы, чем во время кризиса 2014-2015 годов. С тех пор ужесточение норм регулирования, повышение качества управления рисками и стандартов кредитования привели к повышению уровня ликвидности и капитала банков и снижению их долларизации, сделав банки менее уязвимыми к шокам со стороны нефтяных цен», — отмечается в отчете.

Minval.az