Договоренности России и Турции по Идлибу могут рухнуть в ближайшее время

Между Россией и Турцией — дипломатический скандал. Российский телеканал «Россия 1» распространил кадры, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет начала встречи с Путиным перед закрытой дверью конференц-зала в Кремле. Что вызвало понятное возмущение в Анкаре. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения. Подобная позиция в корне ошибочна. При наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие черной пропаганды. Как только отношения нормализуются, о негативе в отношении Турции в одночасье забывают».

Putin humiliated Erdogan and his entire entourage by making them wait outside the door until he couldn’t stand anymore. Where he sat is where butlers sit and wait for the next order from the boss. When inside, they stood under the statue of Catherine II. pic.twitter.com/3Ttn5ZnhAb — Imam of Peace (@Imamofpeace) March 9, 2020

Поясним. Злополучные кадры были показаны в передаче «Москва. Кремль. Путин», где как бы обещают «закадровые подробности» работы главы государства, но в реале могут, как невесть каким образом попавшие в высшие сферы репортеры бульварной газетенки, смаковать детали, у какого зеркала девушки-«протокольщицы» поправляли прическу, как стелили ковровую дорожку и как расставляли микрофоны в зале, но ничего действительно важного при этом не сообщают.

Но с президентом Турции явно другой случай. Во-первых, такое «закулисье» встреч на высшем уровне — в цивилизованном, конечно, обществе — раскрывать не принято. Особенно если речь идет о таком «официозном» канале, как «Россия 1», где это даже теоретически не могло произойти без соответствующей «отмашки». Во-вторых, здесь слишком уж явно проскальзывает стремление post factum «поддеть», а если получится, то и заочно унизить президента Турции. Тем более что речь идет не только о видеоотрывке: в соцсетях с подачи «кремлеботов» уже смаковали, под какими каминными часами, на фоне чьих статуй и портретов проходили переговоры Путина и Эрдогана. Потом, правда, выяснилось, что это постоянное оформление «переговорного» зала. И вот тогда, по всей видимости, в ход и пошли видеокадры.

К тому же российские тележурналисты решили «потроллить» президента Турции как раз в то время, когда президент Турции отправился в Брюссель, где провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Еще до переговоров Эрдоган заявил, что запросит у Североатлантического альянса дополнительной помощи в Сирии. О достигнутых договоренностях ничего не сообщается, но Столтенберг на совместной пресс-конференции с Эрдоганом назвал Турцию ценным союзником и подчеркнул: «Мы также поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия. Союзники готовы и впредь поддерживать Турцию и изучать, что еще нужно сделать». Более того, Эрдоган сообщил журналистам и подробности переговоров с США о ЗРК Patriot и судьбе сделки по С-400: «Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: «если вы собираетесь предоставить нам ЗРК Patriot, то давайте мы их купим». Но что касается С-400, то они также довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400». Словом, похоже, тот случай, когда «лед тронулся». Вот и решили в Москве «поиграть в видеоигры», чтобы залечить уязвленную державную гордость, побольнее «уколоть» Эрдогана и показать, кто был «хозяином» на переговорах в Кремле.

А тогда уже «теленаезд» на Эрдогана превращается в верный признак: никакой «нормализации отношений» на встрече в Москве не произошло. Более того, отношения России и Турции, судя по многим признакам, продолжают накаляться, а достигнутое на переговорах с Эрдоганом перемирие может рухнуть в любой миг. Не успели российские суда — два фрегата с «Калибрами» и один десантный корабль — добраться до Сирии, как силы Башара Асада принялись планомерно проверять на прочность режим прекращения огня в Идлибской зоне безопасности. Так что в арсенале у Москвы не только видеоигры.

Но теперь в Турции более не полагаются на честное слово и добрую волю Москвы. Эрдоган уже подчеркнул: «Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по пути, который мы определили». В переводе: если перемирие не будет соблюдаться, Анкара оставляет за собой право на силовой ответ. Российские военные источники с нескрываемой тревогой констатируют: Турция продолжает усиливать в Сирии свой военный «кулак» и перебрасывать в страну войска и технику. И самое главное, российские «видеоигры» вкупе с рассказами о каминных часах и статуях вряд ли могут «затушевать» реальный расклад сил. Бои в Идлибе даже российские эксперты признают первым с 2008 года военным поражением Кремля. Шутка ли: турецкая армия, как сообщил Эрдоган, уничтожила 8 одних только ЗРК «Панцирь». А еще, добавим от себя, сбиты как минимум три сирийских самолета, восемь вертолетов, уничтожены 155 танков, 47 артиллерийских орудий, 52 многоствольные ракетные установки, 12 противотанковых орудий, 51 единица бронетехники, 60 военных машин, десять складов боеприпасов, поврежден военный аэродром в Алеппо. Потери Асада и его покровителей в живой силе составили около 3,5 тысяч человек, и нетрудно догадаться, что среди них наличествуют и российские «ихтамнеты». И если теперь Москва вновь решит «побаловаться огоньком» руками Башара Асада, последствия могут оказаться куда драматичнее.

Хорошо, если это поймут в Кремле вовремя. И станут руководствоваться здравым смыслом, а не жаждой реванша. Но пока, к сожалению, на такой тренд мало что указывает.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az