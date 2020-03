Договоренности России и Турции по Идлибу могут рухнуть в ближайшее время

Между Россией и Турцией — дипломатический скандал. Российский телеканал «Россия 1» распространил кадры, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет начала встречи с Путиным перед закрытой дверью конференц-зала в Кремле. Что вызвало понятное возмущение в Анкаре. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения. Подобная позиция в корне ошибочна. При наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие черной пропаганды. Как только отношения нормализуются, о негативе в отношении Турции в одночасье забывают».

Putin humiliated Erdogan and his entire entourage by making them wait outside the door until he couldn’t stand anymore. Where he sat is where butlers sit and wait for the next order from the boss. When inside, they stood under the statue of Catherine II. pic.twitter.com/3Ttn5ZnhAb

