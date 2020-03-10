Кабинет министров Азербайджана под председательством премьера Али Асадова обсудил во вторник ситуацию на нефтяном рынке, влияние их на экономику страны.

В совещании приняли участие помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, председатель Центробанка Эльман Рустамов, исполнительный директор Госнефтефонда Исрафил Мамедов и помощник премьер-министра Фахри Исмаилов.

На совещании, как отмечает «Интерфакс», было отмечено, что в условиях распространения в мире коронавируса между отдельными нефтедобывающими странами возникли разногласия по уровню добычи. В результате цены на нефть существенно подешевели.

«Правительство Азербайджана держит ситуацию под контролем и обладает планом превентивных мер для нейтрализации негативного влияния этих процессов на экономику страны. В частности, подготовлен прогнозный сценарий влияния резкого удешевления цен на нефть на платежный баланс. В этом случае будет задействован пакет стабилизационных мер.

Экономика Азербайджана обладает достаточным иммунитетом и подушкой безопасности противостоять негативным тенденциям на нефтяном рынке и в мировой экономике. В частности, стратегические валютные резервы страны превышают показатель 100% от ВВП, резервы в 6 раз превышают внешний долг», — подчеркивает Кабмин.

Кроме этого, предпринимаются меры для обеспечения стабильности на валютном рынке и сохранения стабильности курса нацвалюты, для этого имеются все возможности.

Для повышения финансовой устойчивости госбюджета будут приняты дополнительные меры, расходы будут оптимизированы, будет продолжен жесткий контроль над эффективностью расходов», — говорится в сообщении Кабмина.

Правительство подчеркивает, что все социальные обязательства выполняются в полном объеме и своевременно.

«Кроме этого, потребительский рынок серьезно контролируется и будут предприниматься жесткие меры для предотвращения искусственного роста цен», — указывает Кабмин.

Minval.az