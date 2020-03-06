В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной болезни. В настоящее время в связи с этим проводятся соответствующие просветительские, медицинские мероприятия и дезинфекционные работы в общественных местах, и предпринимаются другие необходимые шаги в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете Министров.

«При обнаружении признаков вируса у лиц, въезжающих на территорию Азербайджана, а также у граждан на территории страны, согласно инструкции, их берут на карантин и помещают в соответствующие больницы, где проводятся определенные тесты и лечение. К сожалению, лица, имеющие признаки коронавирусной болезни, в некоторых случаях применяют насилие в отношении врачебных бригад, пытаясь избежать врачебного контроля, оказывая сопротивление прибывшим по вызову сотрудникам скорой медицинской помощи.

В связи с этим обращаясь к населению заявляем, что госпитализация человека, у которого выявлены признаки вируса, наряду с необходимостью лечения, также важна с точки зрения ограждения членов их семей и окружающих от вируса. Таким образом, человек защитит свою семью и близких, а также поможет предотвратить распространение вируса на территории страны».

В штабе также заявили, что в отношении каждого нарушившего карантинные нормы и воспрепятствовавшего нормальному режиму работы медиков будут приняты меры в соответствии с требованиями закона: «В то же время, для защиты от вируса рекомендуем гражданам соблюдать гигиену, не собираться в местах скопления людей, повременить с поездками в зарубежные страны, если на то нет острой необходимости».

Minval.az