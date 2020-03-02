Переговоры по Карабаху — на грани масштабного дипломатического «переформатирования». Как сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, прошла его встреча с посредниками по Карабаху — сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. В том же твите глава турецкой дипломатии обозначил переговорную позицию своей страны: «Минская группа ОБСЕ должна теперь работать более эффективно для решения проблемы Нагорного Карабаха. Это решение должно быть в рамках уважения территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана».

Эта встреча обозначает серьезный «сдвиг» в нынешнем вялотекущем переговорном процессе. Напомним: Турция отказалась устанавливать дипломатические отношения с Арменией и закрыла с ней границы именно в ответ на агрессию этой страны против Азербайджана. Уже не первый год развивается и военное сотрудничество Азербайджана и Турции. Несколько дней назад в ходе своего визита в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мой брат, президент Ильхам Алиев сказал, что Карабах — это Азербайджан. Я хочу повторить эту фразу». Тогда же, в ходе переговоров, было заявлено, что Азербайджан продолжит приобретать у Турции современное оружие.

Но теперь происходит качественный сдвиг уже в дипломатии. Турция не просто обозначает свой интерес к Карабаху — она декларирует свое дипломатическое участие в урегулировании уже на принципиально новом уровне. И если теперь сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ прибывают в Турцию и ведут здесь переговоры с Чавушоглу — это не просто дипломатическая вежливость. Очевидно, что вовлеченность Турции в карабахскую тематику, ее политический «вес» и роль в регионе возросли настолько, что Минская группа уже не может это игнорировать. Сказать, что «турецкая нота» в карабахской дипломатии меняет баланс сил в пользу Азербайджана — ничего не сказать.

Более того, здесь вполне реально ожидать и, скажем так, «геополитической синергии». Еще до того «турецкого дипломатического прорыва» свое «дипломатическое наступление» начал Азербайджан. Наша страна четко проводит свои «красные линии», декларирует принципиальную позицию и дает понять, что готов предоставить армянам Карабаха безопасность, гражданские права, местное самоуправление и все условия для своего культурного развития, но не позволит рвать на куски собственные земли и создавать на своей территории второе армянское государство. Заметно — и успешно! — растет дипломатическая активность азербайджанской общины Карабаха, в результате чего у Иревана и его марионеток уже нет монополии на разговоры «от имени карабахцев». Наконец, свою роль играет и «стратегическая энергетика»: тлеющий конфликт рядом с трубопроводами, снабжающими Европу нефтью и газом в обход России, получает уже другую цену. Особенно теперь, когда после прошедшего в Баку Консультативного совета ЮГК стало понятно, что и ресурсная база Южного газового коридора, и сам этот проект уверенно расширяются. Теперь же в процесс уверенно встраивается еще и Турция. Причем свою дипломатическую стратегию в Карабахе Анкара осуществляет уже на фоне совершенно другого расклада сил. И в Сирии, и в Ливии, и в других регионах Турция заявила о себе как региональная держава, интересы и позиции которой уже не получится игнорировать.

А в политике такая синергия дает куда больше, чем просто «арифметическое сложение». Так что в дипломатической расстановке сил вокруг Карабаха в ближайшее время могут проявиться по-настоящему тектонические сдвиги. Если, конечно, раньше переговоры не будут окончательно сорваны армянской стороной и конфликт не будет решен военным путем.

Где, кстати, Азербайджан и Турция тем более скажут свое слово.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az