Иран входит в мрачную тройку стран, лидирующих в распространении коронавируса на своей территории за пределами Китая. Иранцы весьма оригинальным способом пытаются побороть страх перед COVID-19.

В Сети появились сразу несколько видео, на которых жители Ирана целуют и облизывают шиитские святыни, пытаясь доказать, что не боятся заразиться.

Участники своеобразного флешмоба доказывают, что распространение COVID-19 не мешает людям приходить к святыням.

Don’t do this. Ever. But especially during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/NPqWEdiNHb

— Len Khodorkovsky (@MessageFromLen) February 29, 2020