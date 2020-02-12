Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас «не время проявлять слабость».

Ранее палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Этот документ («одновременная резолюция») не имеет силы закона. Рассматриваемая сейчас сенатом резолюция несколько отличается по структуре и тексту, отмечает телеканал CNN.

Таким образом, этот вариант документа может быть вновь направлен на одобрение палаты представителей. Голосование в сенате ожидается в четверг.

«Для обеспечения безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не принимал резолюцию по военным полномочиям в отношении Ирана. У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость», — написал Трамп у себя в Twitter.

По его словам, «американцы в своем большинстве поддержали атаку на террориста Сулеймани». «Демократы делают это только для того, чтобы помешать Республиканской партии. Не допустите этого!» — добавил американский лидер.

Minval.az