Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас «не время проявлять слабость».

Ранее палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Этот документ («одновременная резолюция») не имеет силы закона. Рассматриваемая сейчас сенатом резолюция несколько отличается по структуре и тексту, отмечает телеканал CNN.

Таким образом, этот вариант документа может быть вновь направлен на одобрение палаты представителей. Голосование в сенате ожидается в четверг.

«Для обеспечения безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не принимал резолюцию по военным полномочиям в отношении Ирана. У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость», — написал Трамп у себя в Twitter.

По его словам, «американцы в своем большинстве поддержали атаку на террориста Сулеймани». «Демократы делают это только для того, чтобы помешать Республиканской партии. Не допустите этого!» — добавил американский лидер.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020