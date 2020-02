Актер Харрисон Форд назвал президента США Дональда Трампа «сукиным сыном» в шоу Jimmy Kimmel Live («Джимми Киммел в прямом эфире»). Отрывок из выпуска опубликован в YouTube.

Телеведущий отметил новый фильм с участием актера «Зов предков» и показал Форду журнал Hollywood Reporter, в котором американский лидер «оценил» картину. «It was a great call. Not just a good call. It was a perfect call (Это был прекрасный звонок. Не просто хороший звонок, а идеальный звонок)», — говорит Трамп, передает портал «Лента.ру».

В данном случае Киммел обыграл несколько значений английского слова сall (звонок, зов). На самом деле Трамп говорил о телефонном разговоре с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На шутку телеведущего Форд ответил: «Этот сукин сын впервые сделал для меня что-то».



