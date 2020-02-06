Эту новость многие средства массовой информации радостно растиражировали уже вечером 4 февраля: в Баку возвращают трамвай! Линию планируют протянуть от поселка Локбатан до поселка Говсан! Пройдет она по проспекту Нефтчиляр! И самое интересное, под нее планируют «реквизировать»… ближайшую к дороге аллею Приморского бульвара. Мол, все равно гулять предпочитают поближе к морю.

Возможно, авторы проекта ждали бурной радости, глубокой признательности и искренней благодарности бакинцев. Тем более что у любителей поностальгировать по старому Баку одна из любимых тем — это «верните трамвай».

Только вот чему радоваться? Многим, конечно, хочется вернуть в Баку трамвай, но жертвовать ради него одной из аллей бульвара — увольте. Приморский бульвар, знаете ли, не так уж и широк, особенно его старая, центральная часть. И как бы ни любили бакинцы и гости города гулять поближе к морю, и летом, когда светит яркое солнце, и осенью-весной, когда моросит дождь, и плитка, которой вымощена ближайшая к морю терраса, становится скользкой, и когда дует ветер (а Баку — город ветров), рекорд популярности бьют как раз его «внутренние» тенистые аллеи. А теперь нам предлагают взять и бросить все это во всех смыслах под трамвай? И еще с таким видом, как будто преподносят всем подарок?

Возможно, вопрос несколько дилетантский, но о каком именно трамвае идет речь? В том же Стамбуле, к примеру, «бегают» трамваи двух видов. Здесь есть городской трамвай, представляющий собой «сцепку» из двух вагонов, скоростной, вместительный, с протяженным маршрутом и достаточно частым графиком движения. Под него на центральных улицах Стамбула отгорожена специальная зона шириной в два-три «автомобильных» ряда. Если нечто подобное будет запущено вдоль бульвара, то, будем откровенны, от самого Приморского парка уже мало что останется. Будет уже не парк и не зона отдыха, а просто зеленая набережная.

В том же Стамбуле от площади Таксим по пешеходной и любимой туристами улице Истикляль ходит небольшой, очень милый, ярко-красный трамвайчик, который любят и туристы, и сами горожане. Он как бы не мешает «пешеходной» жизни улицы.

Правда, это скорее аттракцион для туристов, чем полноценный транспорт. Возможно, найдутся те, кто скажет, что если он никому не мешает на площади Таксим и на улице Истикляль, то и на бульваре уместится. Но вот представить себе, как эта милая «игрушка», позванивая во все колокольцы, «пилит» из Баку в Локбатан, мне, честно говоря, трудновато. Как и «настоящий» трамвай на бульваре. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».

И самое главное, городской транспорт должен быть «системным». То есть каждый маршрут должен быть продуман и «привязан» к «сетке» остальных, А еще отвечать хоть какой-то логике. А тут непонятна сама «трамвайная география». Города имеют разную планировку. Есть те, что «вытянуты» вдоль моря, реки или долины, и там такой «однолинейный» трамвай вполне оправдан. Но у Баку совсем другая планировка, и здесь одна линия вдоль моря нанесет огромный ущерб Приморскому бульвару, но вот «транспортную погоду» не сделает. И зачем стулья ломать? То есть бульвар?

Поселок Локбатан — это даже не окраина, а уже несомненный пригород. Даже автобусы туда везут пассажиров за «пригородную» цену. Нет и сплошной зоны «городской» застройки: от Баку до Локбатана — целая полоса пляжей, небольших коттеджных городков и т.д. Так что же собираются запустить — трамвай или пригородную электричку? А если электричку, то почему бы ей не ездить по железной дороге? Тем более что как раз теперь сеть железных дорог на Абшероне модернизируется и расширяется? Потом, пассажирам из того же Локбатана надо будет добираться не только до бульвара, но и до множества других «точек» в городе. То же самое касается поселка Говсан. Так если уж мы запускаем что-то «рельсовое», то, может быть, имеет смысл вывести его хотя бы к станциям метро? А еще лучше — к крупным «пересадочным» узлам, таким, как новый автовокзал или метро «Кероглу»? Складывается впечатление, что авторы идеи просто «не додумали» ее перед тем, как начинать «международные» переговоры и воплощение своего проекта. Словом, «бульварная цена» слишком высока для «трамвайной ностальгии».

Дильбер Ахундзаде, специально для Minval.az

Minval.az