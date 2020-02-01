2 февраля в Национальном парке «Гызылагадж» было проведено мероприятие научно-информационного характера в честь «Международного дня водно-болотных угодий» с участием общественного объединения IDEA, Всемирного Фонда Дикой Природы, азербайджанского орнитологического общества и широкой общественности.

По окончании семинара, посвященного таким темам как значение особо охраняемых территорий Азербайджана, охрана редких видов птиц и развитие птичьего туризма, у участников мероприятия была возможность понаблюдать за птицами по маршруту миграции перелетных птиц «Турак» и «Бала Дениз», а также ознакомиться с «Туристическим Информационным Центром», созданным в парке.

Целью мероприятия, проведенного под девизом «Защитим наших птиц» является изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, их популяции, содействие развитию «птичьего туризма» и повышение внимания сохранению природного наследия.

Отметим, что «Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц» была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.

С 25 мая 2001 года Аггельский, Большой и Малый Гызылагаджские заливы были включены в «Рамсарский список» Конвенции в качестве водно-болотных угодий, имеющих важное значение. В Азербайджане имеются свыше 200 000 гектаров водно-болотных угодий, на территориях которых в сезон зимовья и миграции собираются около 100 тысяч различных видов птиц.

Minval.az