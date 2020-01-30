Со вчерашнего дня вся страна пристально следит за событиями, развернувшимися в Масаллинском районе, где произошла самая настоящая трагедия: жительница села Гасанли 16-летняя Гамбарова Фатима, вышедшая замуж две недели назад, была убита своим 19-летним мужем – Химаном Мамедовым, уроженцем села Хошчобанлы, который был задержан полицией вечером 29 января и сознался в содеянном во время допроса в присутствии адвоката, заявив, что конфликт между ним и несовершеннолетней супругой произошел на бытовой почве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Фатима была задушена.

При обследовании на теле задержанного экспертами были зафиксированы поверхностные травмы, указывающие на то, что, подвергшись нападению, Ф.Гамбарова пыталась оказать сопротивление. Кроме того, Х. Мамедов утверждает, что женился не по собственной воле, а по принуждению своих родителей. Помолвка, как сообщают СМИ, между ними состоялась в 2016-м году, когда Ф.Гамбаровой было всего 12 лет, а ее будущему мужу – 15.

Сотрудники прокуратуры и полиции совместно с Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей ведут расследование. К процессу также привлечены юристы и психологи.

Но почему-то ни слова о том, что ответственность за случившееся должна взять на себя и ИВ Масаллинского района, выдавшая разрешение на этот «брак». Согласно информации, сотрудники ИВ заявили СМИ о том, что когда была «женская свадьба», они якобы сообщили полиции. Но разрешение на брак, тем не менее, все же дали, и он состоялся. И в результате этой преступно-халатной ситуации убита несовершеннолетняя жена, а ее муж, больше похожий на остановившегося в развитии ребенка, отправится по этапу за свое зверское преступление.

Вслед за этой историей последовала и вторая шокирующая новость: в 18:00 того же дня в СМИ поступила информация об обнаружении тел шестилетней Алсу Пикуло, двухлетнего Марата Пикуло и их бабушки — Нины Ивановны Аллахвердиевой (1963 г.р.) в одной из квартир дома № 24 на улице Р.Рустамова.

Осмотревшие место преступления члены следственно-оперативной группы пришли к выводу, что женщина задушила внуков при помощи веревки, после чего покончила с собой.

Подробности этого убийства просто поражают: мать, обеспокоенная тем, что дома не отвечают на телефонные звонки, приехала с работы открыла дверь своим ключом и увидела страшную картину. А, тем не менее, согласно рассказу соседей, бабушка души не чаяла в своих внуков. Полиция считает, что мотивом страшного убийства с последовавшим самоубийством являлось невменяемое состояние Нины Ивановны. Опять же, пока что это только предположение, полиция и прокуратура ведут расследование, о результатах которого сообщат позже.

Сотрудник «Минвала» обратился к психологу Азаду Исазаде за ответами: что может подвигнуть людей на совершение таких страшных преступлений, и почему сегодня в обществе резко возросла шкала агрессии, причем, прежде всего по отношению к членам своей же семьи?

– В Масаллинской трагедии я вижу проблему нашего общества (особенно жителей южных регионов) – это ранние браки. Несовершеннолетнюю девочку выдали замуж, нарушая все законы. Этот «брак» является ничем иным, как актом педофилии, и мы должны это признать и говорить об этом прямо и открыто. Никакие традиции никакие религиозные догмы не оправдывают педофилию, согласитесь. И государство должно с этим бороться. Через 2 недели после свадьбы Фатиму убил ее 19-летний муж – это ли не показатель ужаса ранних браков?

Прочтя в СМИ про убийство внуков бабушкой с последующим самоубийством, у меня сразу же в памяти возникла ситуация с Геббельсом, который, прежде чем самоубиться вместе с женой, сначала умертвил своих детей посредством смертельной инъекции. Я не говорю, что это правильно, но это показательный пример того, что человек принимает на себя роль Бога, который решает – кому жить, а кому нет. Геббельс счел, что его дети после того, как рухнет рейх, не должны жить, чтобы не мучиться, не быть вечно гонимыми и унижаемыми, не нести ответственность и так далее. Он принял решение за своих детей. Решение патологическое. Оно вне обычной нормальной человеческой логики. Что подвигло Нину Ивановну? Ответить на этот вопрос смогла бы только она сама, если бы не повесилась. Наверняка, она смогла бы найти в качестве объяснений своего зверского поступка «благие намерения» — с ее точки зрения. Хотя, я опять же не берусь утверждать, так как не знаю сути ситуации: возможно это была своеобразная форма протеста против родителей детей, которые не уделяли им должного внимания, возможно, бабушка была тяжело больна и понимала, что после ее смерти дети окажутся никому не нужными. Я не знаю, что там было, но в ее болезненном мозгу возникло такое страшное решение: детям лучше умереть, чем остаться на этом свете. Родители и ближайшие родственники часто принимают решения за детей: где учиться, кем работать, за кого выходить замуж и на ком жениться, а в более паталогических случаях они даже решают- кому жить, а кому нет. Все корнями уходит в то, что взрослый принимает решение за младшего. Естественно, при таком подходе ситуация становится и фатальной, и летальной.

Таким образом, можно подвести черту под двумя этими трагедиями: взрослый принимает решение за ребенка. А согласно нашим традициям, старших надо слушаться. Да, но мы должны понимать, что старшие тоже могут быть неправы. Они могут совершать ошибки, и вот вам два примера.

Плюс ко всему, наше общество стало агрессивным, и дело не только в местном менталитете. В общем ситуация в мире – я отмечаю как следствие всего этого возрастание шкалы всеобщей агрессии. Когда мы наблюдаем в СМИ, как сильное государство бьет слабое, в принципе, срабатывает стереотип: сильный всегда прав. Агрессия в мире возросла, и мы пожинаем эти плоды. И соответственно, этот же стереотип перекладывается на семью. Мы больше ссылаемся на традиции. Причем, такое происходит не только в Азербайджане, а в некоторых странах постсоветского пространства, а также в странах Европы – Италии, Испании, к примеру. Там точно такие же традиции, как и у нас на Кавказе. И дело не в религии. Здесь работают традиции – адаты, которые естественно за тысячелетия смешались с религиозными догматами различных конфессий. Человек принимает решение жить по адатам в связи с отсутствием определенных тормозов — общественных или государственных. Поэтому ранние браки на Востоке всегда считались допустимыми. Это в определенной степени и физиологически обосновывается, так как половозрелость в южных регионах чуть раньше, чем в северных районах. И, соответственно, планка возраста была в этих регионах ниже. Но это было в средние века, а сегодня 21-й век. И потому мы должны опираться на действующие законы. И когда законы не работают, снова в силу вступают адаты. А потому ранний брак – по закону педофилия, и пока государство не осознает этот факт, не озвучит, и не встанет на защиту подростков, которых насильно женят и выдают замуж, мы с этой ситуации будем продолжать сталкиваться. Малейший пустяк сегодня может послужить поводом для кровопролития. Мы наблюдаем это, читая новости в разделе криминальной хроники, и зачатки развития агрессии лежат во внутрисемейном насилии. Это наиболее ранимая часть общества, так как именно в ней человек вне контроля государства, пока не совершено какое–то правонарушение.

Опять же возвращаюсь к убийству в Масаллинском районе: если бы его не произошло, то эти два ребенка по любому подвергались бы давлению со стороны родственников, так как наши семьи – это закрытые неприступные крепости, в которых свои законы и правила. Часто приходится слышать родительские заявления: это мой ребенок и потому мне лучше знать, что ему надо, а что не надо. Государство должно четко дать понять – это не только ваш ребенок. Это — гражданин. И государство разрешает родителям воспитывать этого ребенка, а в права родителя входят три непременных условия: кормить, одевать и давать образование, и если родитель не выполняет этих условий, то государство в праве лишить его родительских прав. Но это правило работает очень редко, в самых крайних случаях, если родители наркоманы или алкоголики, к примеру. Мы должны четко направить обществу главный посыл: ребенок –это гражданин Азербайджана и государство стоит на его защите. И пока родители не поймут и не осознают, что они могут быть лишены родительских прав за такие вот незаконные действия по отношению к судьбе собственных детей, к сожалению, мы будем по-прежнему сталкиваться с шокирующими и страшными последствиями подобного отношения к собственным детям.

Minval.az