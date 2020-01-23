Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердило Положение «О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица «TƏBİB» (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Как говорится в сообщении Агентства, согласно Положению, в зарплату медработника входит должностная (тарифная) зарплата, определяемая в зависимости от занимаемой должности, стажа и служебной деятельности, надбавки за условия труда, поощрительные премии и предусмотренные Трудовым кодексом другие выплаты.

Условия труда, по которым предусмотрены надбавки к зарплате работников здравоохранения перечислены ниже:

за опасные для здоровья и тяжелые условия труда;

за особо опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда;

за условия труда, связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

за уровень квалификации;

за беспрерывный стаж;

за работу в ночное время;

за специфику условий труда;

за сложность, напряженность, высокое качество труда и высокие результаты в деятельности.

Поощрительные надбавки к зарплате медработников оплачиваются в зависимости от занимаемой должности и специфики выполненной работы в форме стабильной или поощрительной надбавки за услугу.

В зависимости от характера должностных обязанностей и учитывая особенности регистрации пациентов по соответствующей врачебной специальности, к зарплатам месячной должностной (тарифной) зарплаты некоторых врачей (по специальности/должности) прибавляются стабильные поощрительные надбавки:

Кроме этого, для оценивания услуги, оказанной по врачебной специальности/должности также врачам выплачиваются поощрительные надбавки за оказанные услуги. С учетом оптимальной трудовой нагрузки и рабочего времени, ограничивается верхний количественный предел услуг врачей и за услуги, превышающие данный предел, надбавки не выплачиваются.

За каждую ночную смену врачам реанимационного отделения перечисляются надбавки в размере 30 манатов, за каждого пациента, обслуженного в ночную смену — пять манатов.

Стабильные поощрительные надбавки также применяются к заработным платам руководителей, врачей и диспетчеров станций скорой и неотложной медицинской помощи.

Размер надбавки к зарплате медработников, работающих:

— в опасных для здоровья и тяжелых условиях составляет 15 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;

— в особо опасных для здоровья и особо тяжелых условиях — 20 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты;

— в условиях, связанных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) — 60 % от ежемесячной должностной (тарифной) зарплаты.

Врачи, работающие в селах и поселках вдали от места проживания и получающие поощрительные надбавки, получают дополнительные стабильные надбавки.

Врачам, которые будут привлечены к работе в ночное время в сферах (подразделение, отделение, станция, кабинет) хирургии, реанимации, акушерства и гинекологии и скорой неотложной помощи за каждый час ночной работы будет выплачиваться 50 % от почасовой должностной (тарифной) зарплаты (в отношении скорой неотложной помощи также поощрительные надбавки в размере 35 %, указанной в пункте 17.4 Положения), другим медицинским работникам — 35 % месячной должностной (тарифной) зарплаты.

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