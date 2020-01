Более 40 мировых лидеров соберутся в Иерусалиме на этой неделе, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину освобождения Освенцима. Однако Израилю стоит проявлять осторожность и понимать, что не все, кто посетит предстоящее церемониальное мероприятие, борются с антисемитизмом или хотят быть союзником государства. Об этом пишет The Jerusalem Post в статье At Auschwitz tribute, Israel should study tale of two monuments, передает «Вестник Кавказа».

Литовцы, армяне, поляки и другие переписывают и искажают свою роль в трагической истории. Возьмем, к примеру, Армению. В июне 2016 года в Ереване был установлен новый памятник Гарегину Нжде, нацистскому пособнику военного времени и командующему армянским легионом вермахта. Его подразделение сражалось в Крыму, на Кавказе и на юге Франции, когда нацисты хватали евреев и бойцов сопротивления и отправляли их в лагеря смерти. После войны Нжде был приговорен советским судом к 25 годам тюремного заключения за военные преступления и сотрудничество с нацистами.

Он разработал националистическую идеологию цехакронизм, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация, вне которой он не может полноценно существовать. Эта идеология воплощает ”духовную и биологическую сущность классического армянина”, обязанность которого состоит в том, чтобы управлять страной. Цехакронизм схож с идеями арийского превосходства, поддерживавшимися нацистскими товарищами Нжде.

Нжде считается национальным героем в Армении — в его честь названы площадь и станция метро в Ереване, а его наследие преподается детям в государственных школах. Когда в 2016 году был открыт памятник, голос оппозиции услышан не был. Исследователь Холокоста доктор Эфраим Зурофф назвал подобный шаг ”возмутительной ошибкой и оскорблением жертв и всех тех, кто воевал против нацистов”. Но памятник до сих пор не был демонтирован.

Помимо Нжде в Армении прославляется еще один нацистский генерал и командир, Драстамат Канаян, чье имя носит основанный правительством Институт национальных стратегических исследований им. Драстамата Канаяна. Министерство обороны Армении учредило медаль его имени, которой награждаются военнослужащие и гражданские лица, преуспевшие в военной подготовке.

Прославление Нжде не следует рассматривать как единичный случай. Существует множество доказательств того, что армянское общество системно антисемитское. По данным последнего исследования антисемитизма, проведанного Антидиффамационной лигой в более чем 100 странах в июне 2014 года еще до установки памятника Нжде, уровень поддержки антисемитских взглядов в Армении (58%) третий по охвату во всей Европе и самый высокий в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Около 68% армян считает, что ”евреи более преданы Израилю, чем странам, в которых они живут”, а 72% согласны с тем, что ”у евреев слишком много власти в бизнес-среде”. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром Pew, 32% армян не принимает евреев в качестве сограждан.

Возможно, подобный высокий уровень антисемитизма связан с пережитками армянской церкви. В июне прошлого года 60 студентов напали на двух молодых евреев, которые шли по улице Армянского патриархата в Старом городе Иерусалима, и жестоко их избили.

До обретения Арменией независимости в 1991 году еврейская община республики насчитывала 5000 человек. Сегодня евреев здесь меньше 100.

Тем временем Азербайджан, который также обрел независимость в 1991 году и до сих пор находится в конфликте с Арменией, в ноябре прошлого года представил в столице Баку памятник в честь героя карабахской войны, еврея по происхождению Альберта Агарунова (1969 -1992). Контраст между установкой памятника Агарунову и Нжде очевиден.

Агарунов учился в азербайджанской музыкальной школе, затем работал в нефтедобывающей промышленности. Когда в 1991 году распался Советский Союз, он боролся с оккупацией Арменией Карабаха. Тогда Агарунов говорил журналистам, освещавшим войну: ”Это моя земля. У меня нет другой родины. Для меня естественно защищать свой дом”. В мае 1992 года он был застрелен армянским снайпером. Агарунов посмертно получил звание Национального героя Азербайджана, высшую награду страны за военную службу.

Наследие Агарунова представляет собой мощный символ интеграции евреев и национальной гордости страны, 90% населения которой представлено мусульманами. В Азербайджане нет антисемитизма, а межконфессиональные связи процветают.

Однако анализ памятных событий в честь жертв Холокоста, которые пройдут на этой неделе в Иерусалиме не может заканчиваться сравнением Азербайджана и Армении. Литва, которая будет представлена спикером парламента, выступила против обвинений в сотрудничестве между местным населением и нацистами во время Холокоста и рассматривает возможность принятия законодательства, аналогичного законодательству Польши, которое официально объявит, что страна и ее население не участвовали в убийстве евреев во время Второй мировой войны.

Подсчитано, что всего за первые шесть месяцев войны 230 000 евреев были убиты в Литве местными жителями, в стране более 200 мест, которые считаются братскими могилами. Тем не менее, согласно законодательству, поскольку Литва была оккупирована — сначала Советским Союзом, а затем нацистской Германией — она не несет ответственности за эти убийства.

Без сомнения, немцы совершили Холокост, но они продолжают признавать, противостоять и приносить извинения за свое темное прошлое, тогда как литовцы, армяне, поляки и другие переписывают и искажают свою роль в трагической истории.

Мемориалы в честь ”героев Холокоста”, например, памятник Нжде в Армении, усиливают необходимость призывать и противостоять продолжающимся тревожным попыткам обелить Холокост по всей Европе и Азии.

На этой неделе, когда фотографии улыбающихся лидеров, пожимающих друг другу руки, будут то и дело всплывать в интернете, израильтянам не стоит забывать, кто на самом деле их настоящие друзья, пишет Jerusalem Post.

Minval.az