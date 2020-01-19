В последней бета-версии для операционной системы iOS 13.3.1 появился новый переключатель для отключения сверхширокополосных чипов. Речь идет об опции в iPhone 11 и 11 Pro, позволяющей отключить чип, который отслеживает местоположение даже при выключенных службах геолокации. Как пишет РБК, внимание на это обратил портал Mashable.

Журналист Брэндон Бутч опубликовал на своей странице в Twitter скриншот экрана системных настроек в своем iPhone, на котором видны новые опции.

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