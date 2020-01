В последней бета-версии для операционной системы iOS 13.3.1 появился новый переключатель для отключения сверхширокополосных чипов. Речь идет об опции в iPhone 11 и 11 Pro, позволяющей отключить чип, который отслеживает местоположение даже при выключенных службах геолокации. Как пишет РБК, внимание на это обратил портал Mashable.

Журналист Брэндон Бутч опубликовал на своей странице в Twitter скриншот экрана системных настроек в своем iPhone, на котором видны новые опции.

So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV

— Brandon Butch (@BrandonButch) 17 января 2020 г.