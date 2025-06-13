Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Весть о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери глубоко опечалила меня. Багери всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, я сохраню о нем самые теплые воспоминаниями. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.