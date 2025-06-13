Генеральная прокуратура республики оштрафовала директора ООО Ridetech (ранее ООО Uber Azerbaijan) Мушфига Гасанова за допуск к работе несертифицированных водителей такси. На основе обращения Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта было начато делопроизводство в отношении должностного лица.

В отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении по статье 326-2.2 Кодекса об административных проступках (Непрохождение государственной регистрации информационных систем персональных данных, используемых при оказании услуг по заказу такси операторами такси в соответствии с законом АР «О персональных данных» и несоблюдение требований по защите персональных данных). Материалы направлены на рассмотрение в Ясамальский районный суд. Решением суда на юридическое лицо была наложена административная санкция в размере 20 тысяч манатов.

Кроме того, Гасанов был оштрафован Агентством наземного транспорта в размере 5 тысяч манатов.