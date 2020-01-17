Глава Медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу выдвинул свою кандидатуру в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа № 35 на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля. Сегодня официально стартовала агитация.

— Почему глава крупного Медиа-холдинга, имеющий личные трибуны для вещания своих мыслей и идей, и у которого во многих случаях гораздо больше преимуществ, чем 125 депутатов, баллотируется в депутаты? Какие привилегии принесет вам депутатство?

— По всей стране происходят изменения, началась волна крупных реформ. Все ветви власти реформируются президентом, социализируются, переход к модели социального государства происходит очень быстро. В рамках этого процесса начинается реформирование и законодательной ветви власти – Парламента, его демократизация и обновление. Я захотел быть в эпицентре этих изменений. Как человек, 30 лет посвятивший прессе и 31 год – политике, я решил принять участие в начатом президентом процессе перемен и выдвинуть свою кандидатуру. Одним из показателей обновления Милли Меджлиса может быть тот факт, что я буду представлен в нем. В то же время, как человек, уже принимавший участие в парламентских выборах, я захотел написать историю. Во мне живет жажда реванша из-за того, что в свое время я испытал на себе несправедливость, и теперь я приму участие в выборах в третий раз и попробую добиться успеха.

Я принял свое решение. Вы говорите, мол «у вас есть медиа-трибуна, чтобы сказать свое слово». Вы правы, однако из-за неверной политики последних лет СМИ находятся не в лучшем состоянии. Поэтому очень важно, чтобы в парламенте – законодательной власти — был представлен человек, знающий работу СМИ очень хорошо, для которого медиа являются частью жизни. Необходимо заново сформировать эту трибуну, обновить ее. Очень важно, чтобы в парламенте был представлен человек, который на себе испытал необходимость изменения закона «О рекламе», заинтересованный в развитии азербайджанских медиа, который будет не только голосовать, но и разрабатывать законодательную базу и лоббировать в этой сфере остальных депутатов. Говорю открыто – для завоевания еще большего доверия очень важно, чтобы такой глава медиа, как я, бывающий среди народа, донес до избирателей политику президента Ильхама Алиева по социализации и переходу к модели социального государства. Если народ выберет меня депутатом от 35-го избирательного округа, то 38 тыс. избирателей, около 100 тысяч семей поверят в демократию и свое государство. Я полон решимости представить эту веру в Парламенте. Поэтому я выдвинул свою кандидатуру в депутаты.

— Вы сказали, что хоть вы дважды баллотировались в депутаты, но не были избраны. Почему вы уверены, что на этот раз добьетесь успеха? Что изменилось в Азербайджане, что вы решили снова принять участие в выборах?

— Я — один из самых информированных лиц в стране. Это одно из преимуществ, которое я получил благодаря управлению Медиа-группой. У меня есть возможность получать информацию от всех источников и инстанций. Во-первых, я основываюсь на этом. Во-вторых, роспуск президентом Парламента, его намерение реформировать власть, придало мне уверенности, что я должен принять участие в выборах. Я верю, что добьюсь результата. Если бы я не верил и хоть немного сомневался, то не стал бы баллотироваться. Я бы направлял свои месседжи обществу, миру и властям через традиционные СМИ и принадлежащие мне сегменты в социальных медиа. Я верю в политику президента.

— Почему вы выбрали именно Хатаинский округ № 35? Наверное, это один из самых часто задаваемых вопросов…

— Так как я являюсь одним из самых информированных лиц, то у меня есть возможность определить слабые места каждого избирательного округа. Я могу определить, в каком округе получу больше голосов, где мне будут чинить меньше препятствий, где смогу эффективнее конкурировать. У меня была возможность все это просчитать и проанализировать. Во-первых, моя информированность в этом деле сыграла большую роль. Во-вторых, я уже 21 год живу в Хатаинском районе. Сам я родился в Товузе, мой отец и деды жили там. Весь мой род из Товуза. Но я прожил в Товузе всего 17 лет. Когда мне было 17 лет, я окончил школу и переехал в Баку, с тех пор бываю в Товузе только в качестве гостя. Я наизусть знаю проблемы Хатаинского района. Будучи жителем этого района, я на себе испытал стычки населения с исполнительной властью. У меня, как и у других жителей, тоже отключали свет и воду. Я не знаю другого кандидата, который также хорошо был осведомлен о проблемах этого района. Почему именно 35-й округ? С частью этого округа я работал в 1995 году, когда баллотировался Насиб Насибли. В этом округе живет много моих близких, друзей и людей, которые могут стать моими сторонниками. В этом округе около 50 семей – мои родственники, из моего родного села. На ул. Нахимова в 20-ти квартирах живут мои близкие, на других улицах около 40 семей – родственники моей супруги.

Большую часть списка кандидатов в депутаты от партии «Ени Азербайджан» я знал еще до обнародования. Я уверен, что моя 30-летняя профессиональная деятельность сыграет роль. Я знал, что от этого округа от ПЕА не будет баллотироваться никто из важных кандидатов. Поэтому я выбрал этот округ. В этом районе есть тысячи жителей, которые нуждаются во мне, и которым я могу оказать помощь. Если я стану депутатом, то стану и их голосом.

— В настоящее время от этого округа выдвинулись 17 человек. Как вы оцениваете конкурентную среду и их шансы?

— Я слежу за оппонентами и за их деятельностью. Для этого у меня есть особая группа, которая следит за их деятельностью и собирает информацию, и это нормально. Есть один кандидат, который, как говорят, составит мне серьезную конкуренцию, однако я так не считаю. Близкое окружение моего оппонента в соцсетях обвиняет меня в том, что я выдвинулся от того же округа, что и мой друг. Этот оппонент, которого называют моим другом, уже два года знает, что мы не друзья. Мы вообще друг другу никто, по крайней мере, для меня это так. Когда я выдвигался от этого округа, у меня тут не было друзей среди кандидатов. Но если бы был, то я бы поговорил с ним, оценил наши шансы и все равно выдвинулся бы от этого округа. Если я выдвинул свою кандидатуру от этого округа, то уверен в победе. Поэтому я поговорил бы с другом и убедил бы его. Люди мне верят, в том числе и мои друзья. Люди знают, что Рауф Арифоглу неспроста выдвинулся от этого округа, он уверен в победе. Но в этом округе мне не пришлось ни с кем проводить подобный разговор, поэтому я выдвинул свою кандидатуру с чистой совестью. В целом же, в выборах принимают участие соседи, родственники и друзья. Это и есть идеология демократии и выборов. Выборы регулируются демократией и человеческой идеологией. Мы не игнорировали эти факторы и не посягаем ни на чьи шансы.

Дальнейшие процессы показали, насколько я прав. Реакция людей, их радость на встречах со мной доказали это. Они увидели, что владелец СМИ пришел к ним, и будет участвовать в решении их проблем.

— Глава вашего предвыборного штаба в своем интервью отметил, что от какого бы избирательного округа ни выдвинулся бы Рауф Арифоглу, это вызвало бы споры. Как видно из обсуждений и статусов в соцсетях, к вашему избирательному округу приковано внимание, как будто выборы проходят только в 35-м округе. Почему так происходит? Дело именно в вашей персоне, или тоже самое происходило бы, если бы от этого округа баллотировался любой другой редактор?

— Да, в Азербайджане сейчас выборы как будто проходят только в 35-м округе. Глава моего предвыборного штаба, уважаемый Чингиз Озгур – известная персона. Его и моей персоне уделяется большое внимание. Будьте уверены, от какого бы избирательного округа я бы ни баллотировался, к моей персоне было бы особое внимание. Я, как владелец и глава Медиа-холдинга, всегда находился в центре внимания. Это внимание было ко мне приковано и тогда, когда я баллотировался от Сабунчинского избирательного округа № 28, и когда баллотировался от второго Низаминского избирательного округа № 25. Еще в 2000 году, когда выборы проходили по пропорциональной избирательной системе, выдвижение мной своей кандидатуры стало одним из главных событий в стране. Тогда партия «Мусават», членом которой я являлся, провела праймериз, и я занял 6-ю строчку. Тогда это стало событием, потому что я должен был занять 2-3 строчку, но занял 6-ю. Нынешний башган тогда принял участие в праймериз, и с помощью ухищрений отодвинул меня. Это было в то время, когда газета «Ени Мусават» была впереди партии, и ее главный редактор должен был занять второе место после башгана.

Тогда тоже произошло подобное. Я привык, если бы так не было, я бы удивился. Большинство политических лидеров приняли участие в выборах. Есть ли видео из их предвыборного штаба, есть ли у них какая-то платформа? Ничего нет. Мы же работаем как пчелы. Я предлагаю своим оппонентам и Азербайджану халяльные выборы. Мы верим в проводимую президентом линию и не собираемся привносить харам в эту политику. Моя цель – обойти любого оппонента минимум на 5000, максимум на 10000 голосов. Его одна моя цель – дать надежду людям, восстановить доверие к властям и своему государству. Мой месседж избирателям – все изменится: изменится и твоя жизнь, и та жизнь, которую ты видишь изо дня в день. Мы все изменим, не потому, что Рауф Арифоглу станет депутатом, а потому, что появится депутат, который станет посредником между народом и государством. Рауф Арифоглу придет туда как человек, который реализует свою платформу. У большинства моих оппонентов есть проблемы с властями. Они хотят получить голоса людей, чтобы взять реванш и реализовать свои интересы. Даже если у них будет возможность озвучить проблемы народа, то из-за отношений с властями они не смогут их решить. В настоящее время сложилась идеальная среда.

Севиндж Тельмангызы

Minval.az