Есть извечный закон «межнациональной резни»: участвует в ней шпана, а вот убить стараются самых значимых и выдающихся. В Армении по этой части накоплен изрядный опыт. А теперь здесь, похоже, пришли к выводу, что в современном «политкорректном» мире убивать в прямом смысле слова необязательно — достаточно «взорвать грязную бомбу» в информационном пространстве. Тиражировать, к примеру, очередные фейки про профессора-филолога Гасана Гусейнова. На сей раз армянские и проармянские сайты в России «припомнили» ему статью, написанную для фонда Генриха Белля еще в 2015 году. Саму статью, правда, не цитируют, предлагая взамен брань по адресу уважаемого ученого, которую извергает некий Телеграм-канал, или — в лучшем случае — оценки некоего ученого Сосновсого. В общем, и над победой над Гитлером профессор глумится, и родину не любит, и историю не уважает…А читатель, по планам «фейкометов», уже сам должен сделать выводы:

Но куда более изощренную провокацию устроили против оперного тенора Юсифа Эйвазова. А в качестве повода выбрали ни много ни мало Дрезденский оперный бал — Semper Opernbal. Событие солидное и престижное: впервые этот оперный бал состоялся еще в 1925 году, во время второй мировой войны традиция была прервана, но в 2009 году ее вновь возродили. Организаторы оперного бала решили пригласить для участия в нем и Юсифа Эйвазова. На что он с благодарностью откликнулся. Вели переговоры с организаторами Semper Opernbal и агенты армянской оперной певицы Рузан Манташян. Всего Semper Opernbal и работающее с мадам Манташян агентство Massis Opèra обменялись полутора десятком э-мейлов, но к единому мнению так и не пришли. В переводе с «оперно-менеджерского» — видеть на своей сцене госпожу Рузан Манташян организаторы Дрезденского бала не пожелали.

И вот тут руководимое этническим армянином из Лиона Рене Массисом агентство Massis Opèra решило устроить вокруг оперного бала низкопробный скандал и запустило «утку»: дескать, Юсиф Эйвазов отказался петь на одной сцене с армянкой! Какая ксенофобия, какая армянофобия и какой расизм! А такой сякой Semper Opernbal этому потворствует! За распространение фейка с небывалым энтузиазмом взялись и российские СМИ.

А потом «сенсация» лопнула. Сначала фейковую ее опроверг сам Юсиф Эйвазов, который заявил, что никакого отказа выходить на одну сцену с Рузан Манташян не было в природе, что он азербайджанец и имеет «абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией», но его политические взгляды никогда не затрагивают профессию и коллег по сцене, чему свидетельствуют его выходы на сцену московского Большого театра с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном.

Затем прояснить ситуацию посчитал необходимым и Semper Opernbal, пояснив, что между менеджмерами Рузан Манташян и организаторами бала возникло недопонимание, и никто ее петь и не приглашал.

И что же — у госпожи Рузан Манташян банально взыграла обида? И оперная дива решила отомстить всем и вся по тому же принципу, что и скандальные тетки, которые выбрасывают мусор под чужие двери? Или слишком уверовала, что «скандал — лучшая реклама», и не учла, что на классической оперной сцене действуют совсем не те правила, что и в тех кругах, где вращается, к примеру, Ким Кардашян? Все это, как говорится, имеет право на существование. Но…

Во-первых, подобные скандальные выходки в армянской «тусовке» устраивают регулярно. Многие, в том числе в социальных сетях уже вспомнили футболиста Генриха Мхитаряна, который сначала потребовал небывалых гарантий безопасности для того, чтобы приехать в Баку на матч «Арсенала», где тогда играл, и «Челси», гарантии получил, но ехать все же отказался, и как утверждали при этом футбольные эксперты, прекрасно понимал, что сыграть «на должном уровне» у него не получится, так что остается прикрываться скандалом. Потом похожий скандал попыталась запалить известная куда менее, чем Мхитарян, армянская шахматистка Марина Григорян. Она осталась за бортом престижного шахматного турнира в турецком Трабзоне и не нашла ничего умнее, чем заявить: ее, бедную представительницу многострадального народа, вычеркнули из списка участниц исключительно из-за того, что такие-сякие азербайджанцы заявили, что они не приедут, если в турнире будет участвовать армянка. Шахматные федерации Азербайджана и Турции тут же выступили с опровержениями, знающие люди тут же напомнили о проходившей в Баку шахматной олимпиаде, о том, что армянские спортсмены принимали и принимают участие во многих проходящих в Баку международных турнирах, а госпожу Григорян на турнир не пригласили ввиду ее невысоких «шахматных» достижений.

А во-вторых, и «в-главных», подобные фейковые скандалы стали вспыхивать как раз после того, как Азербайджан стал брать верх над Арменией в информационной и дипломатической войне, а в мире заговорили об уникальных азербайджанских традициях толерантности. Да тут еще после «крымнаша» мир вспомнил о территориальной целостности и уважении границ. Миф о «кровожадных азербайджанцах», которые всенепременно устроят карабахским армянам не иначе как новый «геноцид», как только признанные азербайджанские границы будут восстановлены, срочно требовалось «реанимировать», а еще подбавить «свеженьких примеров». Попытаться, к примеру, вновь раздуть «ужастики» насчет «армянских погромов». Или, как в случае со скандальной выходкой Рузан Манташян, попытаться изобразить дело так, будто бы в Азербайджане даже оперные певцы уровня Эйвазова — такие-сякие «армянофобы». Только вот «на выходе» получается еще одно доказательство: к подобным выходкам прибегают исключительно от безысходности. Когда уже шансов на что-то более солидное не просматривается даже теоретически.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az