Китай ведет разработку баллистической ракеты воздушного базирования на основе DF-21D для новой модификации стратегического бомбардировщика H-6N (последняя модификация на основе советского Ту-16).

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщил информационный портал Sina, опираясь на спутниковые снимки этой ракеты.

По его данным, в интернете появились снимки авиабазы в Центральном Китае (авиазавод Xi’an Aircraft Industrial Corporation в городе Сиань, провинция Шэньси), на которой на стоянке возле H-6N запечатлена баллистическая ракета. На первом из них изделие — или же его массо-габаритный макет — накрыто брезентом, однако в задней части заметны детали характерного хвостового оперения ракеты. На другом снимке персонал готовится прикрепить ее к внешней подвеске бомбардировщика.

«Можно предположить, что эта ракета DF-21D, учитывая ее способность развивать гиперзвуковую скорость, а также основное предназначение — борьбу с авианосцами. Можно прогнозировать, что в будущем у нашей страны будет ракета «Дунфэн» воздушного базирования, подобно российскому ракетному комплексу «Кинжал» и американской аэробаллистической ракете AGM-183A ARRW», — указывает портал.

DF-21D — двухступенчатая твердотопливная баллистическая противокорабельная ракета была поставлена на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2015 году. Ее предполагаемая дальность полета составляет около 1,5 тыс. км, что при дислокации в провинции Гуандун дает ей возможность поражать цели как в Тайваньском проливе, так и в северной части Южно-Китайского моря.

Новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N была впервые продемонстрирована 1 октября в ходе военного парада в Пекине в честь 70-летия образования КНР. Отличительной особенностью бомбардировщика является наличие у него штанги для дозаправки в воздухе. Он был разработан для доставки тяжелого ракетного вооружения на дистанцию запуска по цели — вооружение размещается на внешней подвеске, при этом бомболюк у новой модификации отсутствует. Предполагаемый боевой радиус бомбардировщика H-6N составляет около 5,6 тыс. км при возможности дозаправки в воздухе.

Minval.az