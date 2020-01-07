Американский производитель электромобилей Tesla открыл завод в Китае, недалеко от Шанхая, пишет Bloomberg. Он стал первым для компании за пределами США.

На открытии присутствовал основатель и глава Tesla Илон Маск. При нем с конвейера сошли седаны Model 3. Первым покупателем стал житель соседнего пригорода Шанхая. Отмечается, что технически сборка началась в конце 2019 года, однако тогда электромобили предназначались для сотрудников предприятия.

Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок. Ожидается, что спрос на него превысит показатели всех остальных моделей Tesla вместе взятых.

Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что он станет ключевым для компании, которая уже объявила о планах по строительству следующих сборочных мощностей в Германии. Они должны удовлетворить растущий спрос европейцев на электромобили.

Акции Tesla значительно выросли в конце 2019 года — после публикации квартальной отчетности компании, в которой была зафиксирована прибыль на более высоком по сравнению с ожиданиями уровне.

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