По меньшей мере 14 человек погибли в субботу в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами преступного сообщества «Картель северо-востока» в штате Коауила на севере Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на губернатора региона Мигеля Солиса.

По его словам, были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре стража порядка, еще шестеро полицейских получили ранения. Бой произошел в муниципалитете Вилья-Унион. Преступники использовали автоматическое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Точное количество членов наркокартеля, участвовавших в нападении на полицейских, пока остается неизвестным.

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