Американские спецназовцы защитили азербайджанскую электростанцию от атаки «армянских лоялистов» и шиитской милиции в одном из эпизодов сериала «Спецназ» на канале CBS – одной из трех крупнейших телерадиовещательных компаний США.

В одном из эпизодов действия разворачиваются в Азербайджане. Во время инструктажа «котиков» им сообщают, что «12 часов назад армянские вооруженные силы нарушили перемирие с Азербайджаном в нагорно-карабахском регионе», пишет Sputnik.

На вопрос о том, почему они должны вмешиваться в конфликт, инструктор отмечает – «Азербайджан – наш единственный союзник в каспийском регионе», где присутствуют Россия и Иран.

Дальше речь идет об азербайджанской электростанции на границе, которая может стать легкой мишенью для «армянских лоялистов», «шиитской милиции» и для сил, которые хотят нивелировать американское влияние в регионе.

Фрагмент, касающийся Азербайджана, опубликовал в Twitter генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

The next episode of @CBS’s popular TV series @SEALTeamCBS takes place in #Azerbaijan. In this episode, Navy SEALs help to fend off #Armenian attack against Azerbaijan, which they describe as “the only US ally in the #Caspian region”. The episode will be aired tonight on #CBS. pic.twitter.com/RH2dGkplph

— Nasimi Aghayev 🇦🇿 (@NasimiAghayev) 16 октября 2019 г.