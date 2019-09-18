Остросюжетные политические триллеры Тома Клэнси, в прошлом профессионального разведчика, продолжают оставаться «золотой жилой» для Голливуда даже после смерти их автора. Так, в 2013 году на экраны вышла очередная лента: «Джек Райан: теория хаоса», основанная на произведениях Тома Клэнси. Где в самом начале два крупных биржевых дельца беседуют в Нью-Йорке о судьбе азербайджанского трубопровода, против которого выступает Россия.

С какими чувствами этот эпизод смотрели в Армении, можно только гадать. Но сегодня в Ереване — своя «теория хаоса». Государственная машина, точнее, то, что от нее осталось, разваливается буквально на глазах, и эксперты уже не берутся исключать ни нового «передела власти» в Армении, ни попыток провокации на линии фронта.

Отставка Артура Ванецяна, теперь уже бывшего главы СНБ, была, похоже, только «первым звонком» или «первым актом». Армянские СМИ уже обсуждают ее возможное продолжение: распрощаться с креслом в ближайшие дни может начальник полиции Армении генерал-майор Валерий Осипян. Он, как утверждают, тоже подал премьеру республики Николу Пашиняну заявление об отставке. Причем, по данным ереванских источников, «революционный премьер» и начальник полиции весьма жестко «схлестнулись» в вопросе разблокирования дорог, ведущих к Амулсарскому руднику. Там, напомним, протестуют экологи. Как утверждают осведомленные круги, Осипян в ходе заседания Совета безопасности Армении, где обсуждался вопрос, усомнился, что операция по разблокированию дорог пройдет гладко, и обрисовал опасности применения силы против активистов, премьер в ответ заявил, что «если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян, чья кандидатура также рассматривается на пост директора Службы нацбезопасности». Разговор накалился, и Осипян представил заявление об отставке.

Можно долго спорить, чего здесь больше — эмоций и обид, недопустимых на столь высоком государственном уровне, того самого «бегства крыс с корабля» или же «политической подоплеки». В самом деле, Амулсарский рудник должна разрабатывать британская Lydian. В этом проекте не без оснований ищут «личный интерес» президента Армении Армена Саркисяна, «последнего карабахца» во властных структурах Армении. К тому же в Армении ходят слухи, что существуют планы «выбить» из Амулсара британцев и отдать рудник российским олигархам — в обмен на политические дивиденды, и тут уже «нерешительность» Осипяна получает совершенно иное «прочтение». Особенно на фоне явной поддержки, которую получает со стороны РФ главный и наиболее опасный оппонент Никола Пашиняна — Роберт Кочарян. Сегодня, когда второй президент Армении все еще находится под стражей, в Кремле не исключили, что в ходе своего визита в Ереван с ним встретится президент РФ Владимир Путин. Правда, не уточнили, произойдет ли эта встреча в рамках тюремного свидания или в Москве не без оснований рассчитывают провести операцию по «выкручиванию рук» Пашиняну и добиться его освобождения. Но если на этот счет еще остается пространство для «гаданий», то оглушительная оплеуха Пашиняну — уже непреложный факт. И тем более неудивительно, какой прилив воодушевления наступил сейчас в лагере противников «революционного премьера». В частности, «курс на свержение власти Пашиняна» открыто обозначил зять Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян. Комментировал он как бы призыв Ванецяна не связывать его имя с представителями бывшей власти, в частности с Минасяном, который, по словам Ванецяна, должен ответить на многие вопросы перед армянским правосудием. Но вот ответ экс-посла заслуживает внимания. Напомнив о том, что «сформулированных правовых вопросов» к нему просто не существует, Минасян отметил: сам Ванецян вскоре должен будет разъяснить, как выполнять политические заказы, организовывать репрессивные преследования, арестовывать президента, участвовать в осуществлении террора против различных ветвей власти или как знать, но не сообщать об этом. По его словам, своевременный отказ Ванецяна от должности дает ему «большую скидку», тем не менее, эти вопросы прозвучат и ответы на них будут ожидаемы. А это уже прямой намек на скорый конец власти Пашиняна. От которого действительно бегут сторонники.

И вот как теперь поведет себя Никол Пашинян? Он просто подпишет капитуляцию? Или…

И вот тут слишком многое указывает на то, что одновременно с ростом внутриполитической напряженности в Армении нарастает и опасность провокаций на линии фронта. И это не только попытка «игры мускулами при отсутствии таковых» — Армения, напомним, пообещала провести «военные учения с участием всего населения», что, по отзывам экспертов, представляет собой громкий и трескучий лозунг, а не реальный военный план. Куда опаснее явный крен Еревана в сторону террористической войны. Речь не только о многократно упоминавшихся в прессе заявлениях и угрозах нанести удар по нефтяной инфраструктуре Азербайджана, железным дорогам, трубопроводам и Мингечаурской ГЭС. Нынешние власти Армении открыто «наводят мосты» с многочисленными местными террористами. Премьер-министр Никол Пашинян уже встречался с руководством партии «Сасна Црер» — а это, напомним, террористы с «ближневосточным» опытом.

Теперь нешуточная интрига разворачивается вокруг соучастников другого заговора — вооруженной «ячейки», которую прежние власти Армении «накрыли» в ереванском районе Нор-Норк. Ее лидер Артур Варданян недавно был освобожден под залог в 1 миллион драмов (около 2 тысяч долларов). А такое освобождение чаще всего происходит на фоне неких тайных договоренностей, когда освобожденным террористам советуют прекратить безобразничать внутри страны и заняться ее внешними врагами. Классический пример здесь — судебный процесс над террористами «Дашнакцутюн», который проходил в Петербурге в конце 1911 г. — начале 1912 г. Дашнаки к этому моменту успели зарекомендовать себя как «революционно- террористическая» партия, на их счету была целая серия убийств царских чиновников, включая вице-губернатора Баку князя Накашидзе. Но вот приговор «царских сатрапов» в кавычках и без оказался удивительно мягким: 52 человека было приговорено к тюремному заключению, и только 4 сосланы на каторгу. И затем дашнаки тут же сворачивают террор внутри Российской Империи и полностью переключаются на войну с властями Османской Империи, что уже полностью укладывается в русло российской государственной политики. А освобождение из тюрем армянских террористов на фоне открытых и многочисленных обещаний властей Армении развязать против нашей страны «террористическую войну» явно указывает на заключение похожих договоренностей. Тем более что обострение на линии фронта — это для Пашиняна лучший способ «переключить» внимание общества с внутренних проблем на «образ врага» в лице Азербайджана, а если повезет, то еще и получить внутриполитические очки. И если на успех в военном противостоянии рассчитывать не приходится, то почему бы не использовать террор?

А это значит, что нашей стране на фоне крушения ереванских институтов власти надо готовиться и к такому аспекту «теории хаоса» в переводе на армянский, как провокации на линии фронта и попытки терактов в глубине территории страны, что и обещал министр обороны Армении Давид Тоноян. И готовиться не только в «силовом» прочтении — здесь не менее важна и дипломатическая, и «информационная» составляющая. Потому как скрывающиеся за «революционным имиджем» Армении террористические группировки угрожают сегодня не только Азербайджану.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az