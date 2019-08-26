Скачок уровня радиации 8 августа в городе Северодвинске Архангельской области произошел из-за радиоактивного облака, образовавшегося после распада изотопов стронция, бария и лантана, — сообщает Росгидромет. Пробы воздуха и осадков были взяты с 8 по 23 августа. Сейчас радиационная обстановка стабилизировалась, — подчеркивает Росгидромет.

По официальной версии, 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. После взрыва в России перестали передавать данные четыре станции мониторинга, которые действуют в России в рамках Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

В Кремле сегодня вновь заявили, что угрозы радиоактивного загрязнения в связи с аварией в Северодвинске нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков сослался на официальные заключения администрации города и соответствующих ведомств. Песков также подчеркнул, что из-за рубежа также не поступало сигналов о превышении радиационного фона в Архангельской области.

Minval.az