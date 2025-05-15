Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает разочарования по поводу состава российской делегации, участвующей в переговорах, и подчеркнул, что без его личной встречи с Владимиром Путиным прогресса не будет.

«Я ни в чём не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял», — сказал Трамп.

Он отметил, что без личной встречи с российским лидером сдвига в урегулировании конфликта ожидать не стоит:

«Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи. А встречаться придётся — потому что слишком много людей погибает», — заявил Трамп.