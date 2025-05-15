Азербайджанский этап «Формулы-1» в будущем могут перенести с улиц Баку на искусственный остров в форме огня, который будет создан в рамках проекта курорта Sea Breeze.

Об этом заявил предприниматель Эмин Агаларов на презентации проекта перед вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в ходе Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

Агаларов уточнил, что остров в виде огня станет вторым насыпным сооружением в рамках масштабного проекта. Первый — в форме полумесяца — уже находится в стадии строительства.

По словам бизнесмена, перенос трассы Формулы-1 на отдельный остров позволит избежать перекрытий улиц и транспортных пробок в столице.