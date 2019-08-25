Архангельский врач публично подтвердил: его коллегам не сообщали, что пациенты, которых привезли в больницу после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, могут быть источником радиоактивного излучения. Накануне представитель Кремля заявил, что постановка вопроса «архангельские врачи утверждают…» не имеет права на существование.

Официальной информации о выбросе радиации после инцидента в Северодвинске по-прежнему мало. Врачи, обследовавшие пострадавших при взрыве, до сих пор соглашались говорить об этом только на условиях анонимности. Репортаж, основанный на разговорах с врачами, накануне был опубликован Би-би-си.

Газета Moscow Times в пятницу обратила внимание на запись в соцсети «ВКонтакте» Игоря Семьина, который еще 14 августа писал: врачей не предупредили о том, что их пациенты могут быть источником радиоактивного излучения.

«Подставлены оказались многие: молодые ребята, самому старшему из которых 31 год, за сутки развалившиеся от радиации, население Северодвинска, дружно сходившее на пару-тройку внеплановых рентгенограмм, врачи, мои коллеги, которые оказались перед пострадавшими просто [неподготовленными], банально респираторов не было. Никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь, как хотите», — писал Семьин.

На сайте Архангельского областного клинического госпиталя указано, что Игорь Семьин работает там сердечно-сосудистым хирургом. Источник в госпитале подтвердил, что Семьин работает в этой больнице. «Мы теперь беспокоимся, что у него могут быть проблемы», — сказал он.

Врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиации. Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, и людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше, оценивали ситуацию двое сотрудников Архангельской областной клинической больницы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил скепсис по поводу публикаций со ссылкой на врачей, говоривших на условиях анонимности.

«Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса «архангельские врачи утверждают…», мне кажется, не имеет права на существование, — говорил Песков. — Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности».

Minval.az