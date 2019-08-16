Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Она поддержала Повалий, которой было отказано в проведении концерта в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре 2019 года — директор площадки заявил, что реклама концерта является провокацией. «Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых». Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», — написала Милявская в комментариях.

Minval.az