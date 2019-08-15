Главу новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время могут сместить. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.

— Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича), который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви, — цитирует собеседника издание.

В частности, Зинкевича поддерживают украинские предприниматели, которые финансировали крестный ход ПЦУ в Киеве 28 июля. Кроме того, в митрополите видят волевого, решительного человека и хорошего организатора, которому вполне по силу «подтянуть людей из регионов для массовости». А это особенно актуально на фоне того, что, по последним данным, сторонников УПЦ в 15 раз больше, чем прихожан ПЦУ.

При этом спрос за эту статистику идёт от Епифания, подчёркивает издание, поскольку деньги на привлечение сторонников, по словам Михаила Зинкевича, были переданы именно ему.

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