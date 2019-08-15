Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК Нафтогаз Украины право определять кандидатуру главы Укрнафты. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью «Экономической правде», опубликованном в четверг, 15 августа.

«Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься «Укрнафтой», то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами», — заявил Витренко.

Решение суда противоречит официальным утверждениям Нафтогаза. Тем не менее, Витренко признал право группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова предлагать главу правления.

«Суд признал, что Нафтогаз по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО Укрнафты и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона — сторона миноритарных акционеров, которую вы называете, грубо говоря, Приват», — заявил Витренко.

Исполнительный директор Нафтогаза пояснил, что путем переговоров НАК договорилась с миноритарными акционерами, что «они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров».

«При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО», — заявил Витренко.

Он добавил, что этот добровольный отказ миноритариев зафиксирован в изменениях к акционерному соглашению. Они внесены и подписаны в марте этого года.

Minval.az