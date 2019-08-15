Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария может занять пост премьер-министра страны.

О возможной отставке действующего главы правительства Мамуки Бахтадзе и назначения на его должность нынешнего главы МВД сообщает интернет-портал sova.news со ссылкой на TV Pirveli.

Ссылаясь на свои источники, телекомпания передает, что перемены в кабмине могут произойти раньше, чем ожидалось – уже ранней осенью.

Сам Бахтадзе, по сути, уклонился от ответа на вопрос, грядут ли в правительстве кадровые перестановки. Комментируя слухи, он с сожалением отметил, что это характеризует грузинскую политику.

Напомним, Мамука Бахтадзе занял пост премьер-министра Грузии чуть более года назад – в июне 2018 года, сменив на этом посту Георгия Квирикашвили. До того он работал в правительстве в качестве министра финансов. Что касается Георгия Гахария, он был назначен главой МВД в ноябре 2017 года. После разгона акции протеста в ночь на 21 июня 2019-го отставка Гахария с министерского поста стала одним из главных требований грузинской оппозиции. Сам чиновник заявил, что его уход означал бы побег от ответственности.

Minval.az