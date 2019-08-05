Армения завершает подготовку к проведению очередной провокации на оккупированных территориях Азербайджана, где планируется церемония открытия т.н. «Панармянских игр». Согласно сообщению портала «Арменпресс», количество участников игр составляет около 5000 человек. При этом упоминается, что наибольшее количество спортсменов прибудет из США, России, Франции, Ливана, Египта, Австрии и Ирана.

Ранее посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию об участии своих спортсменов на играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана. Однако тот же «Арменпресс» упоминает, что «иранская делегация на данный момент является одной из самых многочисленных», при этом указывая, что из ИРИ подано 245 заявок для участия в играх.

Сотрудник «Минвала» обратился за комментарием к экс-министру иностранных дел Тофигу Зульфугарову, он в своем блиц-интервью отметил: для того, чтобы предотвратить подобные «игры» на оккупированных территориях необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И когда кто-то захочет на нашей территории проводить «панармянские» или какие-то еще иные игры, можно будет сказать, что мы либо согласны с таким предложением, или не согласны.

Кроме того, Т. Зульфугаров напомнил о том, что в политике существует два уровня: первый — это реальная политика, второй – декларативный:

«Все, о чем я упомянул выше — это реальная политика. Но все государства, в том числе и сверхдержавы, и малые страны, используют определенные пропагандистские маскировки в своих действиях, и прибегают к ним с целью сделать свои действия более «популярными». Вспомним, к примеру, как повели себя США, перед тем как вторгнуться в Ирак, когда Колин Пауэл, в ходе заседания Совбеза ООН, демонстрировал всем какую-то пробирку. Где сейчас эта пробирка, и что в ней было, никто не знает. Но даже великие державы пренебрегают общественным мнением, и используют этот факт.

Что касается Азербайджана, реальная политика состоит в том, чтобы мы восстановили свою территориальную целостность. И в этом случае этих «игр» не было бы. В нынешней ситуации, что мы можем сделать в области виртуальной пропагандистской сфере? Мы можем только заявить, что эти «игры» незаконны, что это очередная попытка армянский стороны зафиксировать результаты своей военной агрессии, в том числе и результаты тотальной этнической чистки на оккупированных территориях. Обратить внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на то, что их призывы сделать шаг на встречу к миру не встречают поддержку с армянской стороны, и Ереван продолжает свою аннексионистскую политику».

На вопрос «Какова вероятность того, что армянские оккупанты задействуют Ходжалинский аэропорт для доставки «участников» этого шоу», дипломат подчеркнул, что если вооруженные силы восстановили бы территориальную целостность страны, в этом случае, т.н. «участники игр» не смогли бы проникнуть на наши земли ни при помощи воздушного или наземного транспорта:

«В области пропагандисткой деятельности мы можем заявить только вышесказанное. Потому что помимо автобусов, самолетов там могут присутствовать сотни танков, боевых машин, незаконные вооруженные формирования. Там присутствуют ни кем неизбранные назначенцы со стороны Армении оккупационные власти. Там нарушений много. Поэтому заострять внимание на том, что прилетит ли туда самолет или вертолет, либо дельтаплан, не стоит. После того, как там присутствуют представители чужого государства, неважно, прилетит ли туда самолет или нет. Проблему нужно решать в корне. И единственное решение этой проблемы, как я уже говорил, это в ответ на проявление аннексионистской политики Армении соответствующим образом воспользоваться 51–ой статьей Устава ООН (неотъемлемое право на индивидуальную самооборону — ред.), и дать отпор агрессору».

Бахтияр Сафаров

Minval.az